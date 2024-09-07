Говорил ли Салтыков-Щедрин, что русские выбирают самого подлого предводителя, сваливают на него свою вину, а потом провозглашают святым?

Полностью цитата, приписываемая Салтыкову-Щедрину, звучит так: „Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым“. Основное распространение это высказывание получило в соцсетях: Facebook, „Живом журнале“, „ВКонтакте“, X и Telegram.

Критические высказывания о прошлом, настоящем и будущем России часто ассоциируются с творчеством Михаила Салтыкова-Щедрина. „Проверено“ уже разбирало приписываемые ему цитаты „за наш рубль будут давать в морду“, „заговорили о патриотизме, знай: где-то что-то украли“ и „если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют“. Ни одна из них не оказалась подлинной.

„Проверено“ не обнаружило следов цитаты о выборе самого подлого правителя ни в 10-томном собрании сочинений Салтыкова-Щедрина (1988), ни в 12-томном (1951), ни в 20-томном (1965–1977). Она также не встречается в текстах других авторов в базе проекта „Google Книги“.

Как показывает поиск по соцсетям, в Facebook и „Живом журнале“ цитата начала распространяться в сентябре 2011 года, на других платформах — и того позже.

Старейшее упоминание фразы в Сети, найденное „Проверено“, относится к 2005 году, это стенограмма на сайте „Радио Свобода“. 25 февраля 2005 года в радиопрограмму „Время свободы“ с участием политика Владимира Кара-Мурзы и правозащитницы Людмилы Алексеевой позвонил слушатель, представившийся Петром Дмитриевичем из Петропавловска-Камчатского. Говоря о сакральности власти в России, он произнёс: „Вот, смотрите — Салтыков-Щедрин, „Помпадуры и помпадурши“: „Если русским предоставить возможность выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают и насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым““.