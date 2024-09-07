Иран передал России баллистические ракеты малой дальности

По данным британской газеты The Times, Россия получила из Ирана партию из более чем 200 баллистических ракет. Согласно украинским разведданным, которые приводит издание, это ракеты „Фатх-300“, радиус действия которых достигает 110 километров. Российский корабль доставил ракеты 4 сентября в порт в Каспийском море, сообщил украинский военный источник.

Как сообщает WSJ, американские власти на этой неделе проинформировали союзников о поставках Ирана, в том числе провели 5 сентября брифинг для послов в Вашингтоне. Власти США, пишет газета, подтвердили, что ракеты „наконец-то доставлены“.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что „любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины“.

Иран отрицает, что поставляет России баллистические ракеты для ведения войны в Украине. Иран воздерживается „от подобных действий сам, но при этом призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте“, заявили в представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке.

Посольство РФ в Вашингтоне сообщения СМИ не комментировало.

Ранее Иран передавал России ракеты малой дальности из семейства „Фатех-110“, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Иран и Россия также сотрудничают в производстве ударных беспилотников „Шахед“, которые регулярно используются для нападения на Украину.