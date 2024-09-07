Правда ли, что в 2011 году Харрис сбила подростка и скрылась с места аварии?
В начале сентября 2024 года в интернете разошлась информация о том, что кандидат в президенты США была виновницей ДТП, в котором серьёзно пострадала 13-летняя девочка. Мы решили проверить правдивость таких публикаций.
О том, что Камала Харрис, будучи генеральным прокурором Калифорнии, в 2011 году сбила в Сан-Франциско пешехода, а затем уехала с места происшествия, рассказали СМИ, информационные и развлекательные порталы, а также многие популярные Telegram-каналы: „Путин в Telegram“ (178 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Voblya • Курск“ (143 000), „Небожена“ (86 000), „Что произошло?“ (81 000), „Голос Мордора“ (80 000) и др. Новость также обсуждали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook). В публикациях сообщается, что в результате инцидента темнокожая девочка-подросток серьёзно пострадала и „осталась прикована к инвалидному креслу на всю оставшуюся жизнь“. Посты сопровождаются почти двухминутным новостным сюжетом с логотипом телеканала KBSF-TV, в котором сидящая в коляске девушка рассказывает подробности того, как больше десяти лет назад Харрис сбила её на автомобиле, а затем просто уехала с места аварии, не попытавшись оказать помощь. В конце видео демонстрируются рентгеновские снимки, а закадровый голос отмечает, что пострадавшая перенесла 11 операций. Также в вирусных публикациях указано, что все 13 лет, прошедших с момента аварии, девушка молчала, поскольку её матери угрожали приближённые Харрис.
На момент написания разбора сайт телеканала KBSF-TV недоступен (однако копия его главной страницы доступна в Internet Archive). Судя по всему, именно на сайте kbsf-tv.com новость о Харрис, в 2011 году якобы сбившей подростка в Сан-Франциско, появилась впервые 2 сентября 2024 года. По крайней мере, „Проверено“ не удалось найти ни одного более раннего упоминания этой информации.
Сайт kbsf-tv.com выглядит подозрительно: на нём нет никаких выходных данных, контактов редакции, имён сотрудников, ссылок на социальные сети и другой информации, которая обычно присутствует на страницах СМИ. Ещё в конце августа на этом сайте была только одна публикация: „Добро пожаловать в WordPress. Это ваш первый пост. Отредактируйте или удалите его, а затем начинайте писать“. Доменное имя kbsf-tv.com было зарегистрировано совсем недавно, 20 августа. Тем не менее к 3 сентября новостная лента портала уже насчитывала шесть страниц, на каждой из которых было до десяти заметок, причём под некоторыми из них стояли июльские даты. То есть предполагается, что тексты были опубликованы до момента создания сайта. Хотя KBSF-TV, судя по названию, позиционирует себя как телеканал, в подавляющем большинстве публикаций нет видеосюжетов или репортажей. Единственный ролик, который „Проверено“ удалось найти на сайте, посвящён именно Харрис, якобы сбившей подростка.
Что касается содержания этой публикации, то и оно вызывает много вопросов. В качестве заглавной иллюстрации к статье авторы использовали фото автомобиля с разбитым лобовым стеклом. С помощью обратного поиска по изображению Google можно обнаружить, что это снимок с места аварии, произошедшей в 2018 году на острове Гуам. Само по себе это может ни о чём не говорить, поскольку использование архивных тематических фото в качестве иллюстрации при отсутствии реальных кадров с места событий — распространённая практика в СМИ. Однако и видеозапись с якобы пострадавшей девушкой, рассказывающей свою историю, не вызывает доверия. Так, в самом видео она представлена как Алисия Браун (Alicia Brown), а в тексте заметки — как Алиша Браун (Alisha Brown). Когда она завершает свой рассказ, в кадре появляются два рентгеновских снимка, а закадровый голос рассказывает о якобы полученных девушкой травмах и её лечении. Один из этих снимков взят из научной статьи, опубликованной в 2010 году (то есть за год до предполагаемой аварии), другой — из статьи 2017 года.
Фактчекеры проекта Lead Stories проверили видеоряд и звуковую дорожку с помощью инструментов DeepFake-o-Meter и Resemble AI, которые помогают распознать контент, сгенерированный нейросетями. Использование обоих сервисов показало, что ролик с высокой степенью вероятности был создан с помощью искусственного интеллекта. В то же время эксперты, опрошенные фактчекинговым проектом PolitiFact, не могут подтвердить такие выводы. Сивэй Лю, профессор компьютерных наук и инженерии в Университете Буффало, отмечает, что на видео отсутствуют артефакты, типичные для сгенерированных искусственным интеллектом роликов. „Я думаю, что, скорее всего, это старая добрая (и не особенно хорошо сделанная или убедительная) дешёвая подделка, просто постановочное интервью“, — соглашается с коллегой профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, специализирующийся на проверке цифровой дезинформации.
Lead Stories и PolitiFact также обратились за комментарием в полицию Сан-Франциско, где якобы и произошла авария. В ведомстве им ответили, что не располагают данными о ДТП, произошедшем в 2011 году в указанном месте. Фактчекеры также не обнаружили в калифорнийской прессе того времени заметок об описанной в ролике аварии.
Таким образом, нет никаких подтверждений, что Харрис в 2011 году в Сан-Франциско сбила пешеходов, одна из которых получила серьёзные травмы и оказалась прикована к инвалидному креслу. Первоисточник информации — анонимный сайт, который мимикрирует под калифорнийское СМИ и который был создан всего за две недели до публикации этой „сенсации“. Видеоинтервью с пострадавшей, возможно, было сгенерировано нейросетью, а все остальные иллюстрации, использованные в статье и ролике, — это изображения, находящиеся в открытом доступе и точно не связанные с предполагаемым ДТП.
Схема распространения этого фейка, реализованная его создателями, используется далеко не в первый раз. Например, в начале августа прокремлёвские СМИ рассказали о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы пользовалась эскорт-услугами во время рабочих визитов в страны Африки. Доказательством тогда послужило видео с участием предполагаемого жиголо, размещённое на сайте поддельного немецкого издания. Месяцем ранее вирусной стала история о первой леди Украины Елене Зеленской, которая якобы купила во Франции дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщалось на основании публикации франкоязычного сайта, мимикрирующего под журналистский расследовательский проект, и размещённого там ролика, в котором участвовал мужчина, представленный продавцом в автосалоне.
Итог: Фейк