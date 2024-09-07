Правда ли, что в 2011 году Харрис сбила подростка и скрылась с места аварии?

Что касается содержания этой публикации, то и оно вызывает много вопросов. В качестве заглавной иллюстрации к статье авторы использовали фото автомобиля с разбитым лобовым стеклом. С помощью обратного поиска по изображению Google можно обнаружить, что это снимок с места аварии, произошедшей в 2018 году на острове Гуам. Само по себе это может ни о чём не говорить, поскольку использование архивных тематических фото в качестве иллюстрации при отсутствии реальных кадров с места событий — распространённая практика в СМИ. Однако и видеозапись с якобы пострадавшей девушкой, рассказывающей свою историю, не вызывает доверия. Так, в самом видео она представлена как Алисия Браун (Alicia Brown), а в тексте заметки — как Алиша Браун (Alisha Brown). Когда она завершает свой рассказ, в кадре появляются два рентгеновских снимка, а закадровый голос рассказывает о якобы полученных девушкой травмах и её лечении. Один из этих снимков взят из научной статьи, опубликованной в 2010 году (то есть за год до предполагаемой аварии), другой — из статьи 2017 года.