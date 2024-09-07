Два прокола стоили Тянаку лидерства на ралли в Греции

Тянак стартовал с преимуществом в 21,8 сек над испанцем Дани Сордо на первом сегодняшнем спецучастке. Но уже через 5 км после старта эстонский гонщик вынужден был остановиться из-за прокола правого заднего колеса. Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя справились с поломкой за 1 м 21,6 сек, но лидерство было безнадежно утеряно.

В довершение неудач еще через 10 км оказалось пробито уже правое переднее колесо. В итоге Тянак завершил участок четвертым, с отставанием в четыре с небольшим минуты от лидирующего Сордо.

Второй эстонский пилот, Роберт Вирвес, попал в облако пыли, поднятое из-за поломки Тянака, и задержка стоила ему лидерства в классе WRC-2, он уступает 12,1 сек финну Сами Паяри.

Сегодня гонщикам предстоят еще пять участков.