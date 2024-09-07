ФОТО | Кениец победил в Таллиннском полумарафоне!

Первым в забеге на 21 км оказался спортсмен из Кении Коллинс Кипкируи Кипкорир. Он установил новый рекорд, преодолев дистанцию за 1:00.23. Прошлый рекорд принадлежал тоже кенийцу Эвансу Шеруйорту, который в 2019 году прибежал на 6 секунд медленнее.

После Кипкорира финишировали еще четыре кенийца: Майк Чематот (+26 секунд), Ронзас Локитам Килимо (+0,38), Нехмия Кипьехон (+1,22) и Соломон Коеч (+4,57). Эстонец Карел Гусар стал шестым со временем 1:06.17.

Результаты всех соревнований можно увидеть здесь.

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