В Польше заочно арестованы трое белорусов по делу о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair
Окружной суд в Варшаве заочно арестовал трех граждан Беларуси по делу о принудительной посадке в Минске в 2021 году гражданского лайнера авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, DW со ссылкой на польскую газету Wyborcza.
Бывшему директору „Белаэронавигации“ Леониду Чуро, начальнику смены контроля Евгению Цыганову и неназванному офицеру КГБ высокого ранга предъявлены обвинения по уголовным статьям о захвате водного или воздушного судна и о незаконном лишении свободы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации издания, установить обстоятельства дела помог 42-летний диспетчер, который летом 2021 года бежал из Беларуси в Польшу.
Расследование по этому делу было начато 24 мая 2021 года, сообщила прокуратура Польши. Собранные доказательства позволили установить, что самолет был взят под контроль путем предоставления экипажу ложной информации о предполагаемом взрывном устройстве на борту и принуждении пилотов самолета совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска, говорится в пресс-релизе ведомства.
Это, по данным прокуратуры, привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Польши, при этом „настоящей целью“ было задержание в Минске белорусского оппозиционера Протасевича.
Посадка самолета и задержание Протасевича
23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку. Когда до приземления в Вильнюсе оставалось несколько минут, пилотам пришлось развернуть лайнер, находившийся еще в воздушном пространстве Беларуси, и посадить его в аэропорту Минска: от белорусских диспетчеров пришло сообщение, что на борту якобы находится бомба. Для сопровождения гражданского лайнера в небо были подняты истребители белорусских ВВС. Прямо в аэропорту власти задержали двух пассажиров лайнера - оппозиционного блогера Романа Протасевича и Софью Сапегу, на тот момент его девушку.
В мае 2022 года белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам колонии по статьям о „разжигании вражды“ и о „правилах обращения с личными данными“. Протасевича, заключившего досудебное соглашение со следствием, в мае 2023 года приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о „заговоре для захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем“.
Еще до того, как приговор по делу Протасевича вступил в законную силу, белорусский правитель Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании. Сапега - вопреки отказу Лукашенко о помиловании - также не досидела срок: в результате переговоров с российскими властями ее отпустили на родину.
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