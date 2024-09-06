В Польше заочно арестованы трое белорусов по делу о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair

Бывшему директору „Белаэронавигации“ Леониду Чуро, начальнику смены контроля Евгению Цыганову и неназванному офицеру КГБ высокого ранга предъявлены обвинения по уголовным статьям о захвате водного или воздушного судна и о незаконном лишении свободы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации издания, установить обстоятельства дела помог 42-летний диспетчер, который летом 2021 года бежал из Беларуси в Польшу.

Расследование по этому делу было начато 24 мая 2021 года, сообщила прокуратура Польши. Собранные доказательства позволили установить, что самолет был взят под контроль путем предоставления экипажу ложной информации о предполагаемом взрывном устройстве на борту и принуждении пилотов самолета совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска, говорится в пресс-релизе ведомства.

Это, по данным прокуратуры, привело к незаконному лишению свободы 132 человек, находившихся на борту самолета, включая граждан Польши, при этом „настоящей целью“ было задержание в Минске белорусского оппозиционера Протасевича.

Посадка самолета и задержание Протасевича

23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку. Когда до приземления в Вильнюсе оставалось несколько минут, пилотам пришлось развернуть лайнер, находившийся еще в воздушном пространстве Беларуси, и посадить его в аэропорту Минска: от белорусских диспетчеров пришло сообщение, что на борту якобы находится бомба. Для сопровождения гражданского лайнера в небо были подняты истребители белорусских ВВС. Прямо в аэропорту власти задержали двух пассажиров лайнера - оппозиционного блогера Романа Протасевича и Софью Сапегу, на тот момент его девушку.