Собрались в дорогу? Пять советов от эстонского эксперта для длительного автомобильного путешествия
Автомобильные путешествия остаются популярным способом проведения выходных или отпуска круглый год. Будь то поездка по родным краям или зарубежное приключение на арендованном авто, важно помнить не только о техническом состоянии машины, но и о комфорте водителя и пассажиров. Райдо Кирсисте, глава эстонского филиала страховой компании Gjensidige, подробно рассказал о том, что должен учитывать водитель во время длительного автомобильного путешествия.
„Все водители знают, что длительная поездка может сильно утомить физически и ментально. Поэтому необходимо уделять внимание тому, как держать руки и ноги в автомобиле и как сидеть, чтобы оставаться энергичным и сделать поездку приятной для себя и попутчиков“, — сказал Кирсисте.
Пять советов эксперта, о которых стоит помнить во время длительной поездки на автомобиле
1. Обратите внимание на положение тела и настройку сиденья
Сидеть за рулем должно быть удобно, так как неудобное сиденье или неправильная поза могут со временем начать беспокоить водителя. Если вы постоянно думаете о том, что сидите в неудобной позе, это может начать мешать следить за дорогой и дорожной обстановкой.
2. Ноги должны находиться в удобном положении
На педаль вы нажимаете стопой, а не всей ногой, поэтому важно отрегулировать свою позу так, чтобы для нажатия на педаль не приходилось поднимать всю ногу или постоянно её сгибать. Нога должна быть слегка согнута в колене, так как при экстренном торможении для нажатия на педаль тормоза требуется чуть больше силы. Если нога полностью вытянута, это может быть затруднительно.
В длительных поездках проблемой может стать и неправильная обувь: во время езды нога долгое время находится на полу автомобиля, поэтому обувь должна быть удобной, она не должна жать, натирать или болтаться на ноге.
Левая нога должна находиться слева от педалей, что обеспечивает дополнительную опору при маневрировании или торможении, позволяя плавно поворачивать руль, а в автомобилях с механической коробкой передач — быстрее нажимать на педаль сцепления. Тем не менее, не следует держать ногу на педали сцепления в течение всей поездки. Даже легкое нажатие на педаль может активировать механизм сцепления, что изнашивает сам автомобиль.
Также важно регулярно делать перерывы, чтобы размять тело, руки, ноги и плечи.
3. Руки нужно держать под правильным углом.
За руль следует держаться так, чтобы руки были слегка согнуты в локтях. Если вы сидите слишком далеко от руля, ваши руки выпрямляются, что ограничивает возможность маневрирования с полной силой. И наоборот, не следует сидеть слишком близко к рулю, поскольку даже в случае незначительной аварии существует риск более серьезных травм лица от подушки безопасности или рулевого колеса, если сработавшая подушка безопасности оказывается слишком близко к лицу водителя и рулю.
4. Все пассажиры должны всегда пристегиваться ремнями безопасности.
Это золотое правило, которое стоит повторять снова и снова. К сожалению, пассажиры на заднем сиденье не всегда пристегиваются. Всё еще случаются ситуации, когда пассажир расстёгивает ремень безопасности, чтобы поменять место в машине или лечь на заднем сидении. В случае аварии пассажир без ремня может травмировать не только себя, но и других пассажиров. Это также касается предметов и багажа в задней части автомобиля, которые в случае аварии могут вылететь вперёд и причинить серьёзные травмы пассажирам. Во время поездки багаж должен быть надежно закреплен и отделён от салона. Для этого существуют различные решения, например, специальные перегородки или сетка, покрывающая багаж, которую можно закрепить с помощью крючков.
5. Подголовник должен быть на правильной высоте
Подголовник не предназначен для удобной поддержки головы водителя. Его задача — предотвратить травмы шеи в случае столкновения. Подголовники следует отрегулировать так, чтобы при небольшом наклоне головы назад шея водителя и пассажира имели опору. Если в автомобиле можно регулировать не только высоту подголовника, но и его выдвижение вперёд, то сиденье должно быть отрегулировано так, чтобы расстояние между головой и подголовником было минимальным. Кроме того, подголовники пассажиров на заднем сиденье также следует отрегулировать по высоте, подходящей для каждого пассажира.
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