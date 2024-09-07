Собрались в дорогу? Пять советов от эстонского эксперта для длительного автомобильного путешествия

„Все водители знают, что длительная поездка может сильно утомить физически и ментально. Поэтому необходимо уделять внимание тому, как держать руки и ноги в автомобиле и как сидеть, чтобы оставаться энергичным и сделать поездку приятной для себя и попутчиков“, — сказал Кирсисте.

Пять советов эксперта, о которых стоит помнить во время длительной поездки на автомобиле

1. Обратите внимание на положение тела и настройку сиденья

Сидеть за рулем должно быть удобно, так как неудобное сиденье или неправильная поза могут со временем начать беспокоить водителя. Если вы постоянно думаете о том, что сидите в неудобной позе, это может начать мешать следить за дорогой и дорожной обстановкой.

2. Ноги должны находиться в удобном положении

На педаль вы нажимаете стопой, а не всей ногой, поэтому важно отрегулировать свою позу так, чтобы для нажатия на педаль не приходилось поднимать всю ногу или постоянно её сгибать. Нога должна быть слегка согнута в колене, так как при экстренном торможении для нажатия на педаль тормоза требуется чуть больше силы. Если нога полностью вытянута, это может быть затруднительно.

В длительных поездках проблемой может стать и неправильная обувь: во время езды нога долгое время находится на полу автомобиля, поэтому обувь должна быть удобной, она не должна жать, натирать или болтаться на ноге.

Левая нога должна находиться слева от педалей, что обеспечивает дополнительную опору при маневрировании или торможении, позволяя плавно поворачивать руль, а в автомобилях с механической коробкой передач — быстрее нажимать на педаль сцепления. Тем не менее, не следует держать ногу на педали сцепления в течение всей поездки. Даже легкое нажатие на педаль может активировать механизм сцепления, что изнашивает сам автомобиль.

Также важно регулярно делать перерывы, чтобы размять тело, руки, ноги и плечи.

3. Руки нужно держать под правильным углом.