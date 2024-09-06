МНЕНИЕ | Взрослые не поняли стёба. Их глупость высветил мальчик Стёпа
Систему образования спешно меняют за 2 года вместо планомерных 30 лет
Налицо дефицит специалистов и сложности в подготовке к переходу наименее адаптированных групп учеников
Стёпа преподал урок нашей общественности как проводить реформу образования
На уходящей неделе в обществе вновь произошло массовое помешательство: все стали экспертами по журналистской этике, реформе образования и особенностям детского развития. А шестилетний Стёпа, возможно, получил путёвку в жизнь, благодаря Керту Юккум и Kanal2, ведь в мире немало героев мемов, которые, грамотно распорядившись случаем, обрели популярность и прилично заработали, например, „соляной“ повар Нусрет Гекче или „девочка со зловещей улыбкой“ Зои Рот, считает медиа обозреватель Антон Кебеков.
Нашумевший сюжет, его суть и построение, уместность и монтаж я затрагивать не буду, об этом уже много раз высказались политики, журналисты и лидеры общественного мнения. Скажу лишь, что Керту Юккум в принципе любит „расшевелить муравейник“, соответственно, рамками себя она особо не стесняет. А я сторонник того, чтобы жить в реальном мире и рассматривать даже самые неприглядные стороны проблемы, потому что комплексный подход к ней однозначно продуктивнее „латания дыр“.