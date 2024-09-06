МНЕНИЕ | Взрослые не поняли стёба. Их глупость высветил мальчик Стёпа

Нашумевший сюжет, его суть и построение, уместность и монтаж я затрагивать не буду, об этом уже много раз высказались политики, журналисты и лидеры общественного мнения. Скажу лишь, что Керту Юккум в принципе любит „расшевелить муравейник“, соответственно, рамками себя она особо не стесняет. А я сторонник того, чтобы жить в реальном мире и рассматривать даже самые неприглядные стороны проблемы, потому что комплексный подход к ней однозначно продуктивнее „латания дыр“.