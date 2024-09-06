Почему сняли Дмитрия Кулебу и каким министром будет Андрей Сибига

В то же время он оставался „своим“ для среднестатистического украинца — то поздравляя соотечественников с Днем независимости кадрами нарезки сала, которое передала ему тетя с Полтавщины, то чистосердечным признанием во время рабочего „перекуса“ с Энтони Блинкеном в фастфуде: мол, в студенческие времена завтрак в „Макдональдсе“ был для молодого Кулебы лучшей едой в состоянии похмелья.

В пользу Кулебы часто играл его имидж изысканного интеллектуала и специалиста по пиару — Economist описывал Кулебу как „дипломата-ботана“, „искусного переговорщика в круглых очках, больше похожего на Гарри Поттера, чем на Джона Леннона“.

Масштаб и сложность задач, стоявших перед Кулебой в течение последних двух лет, нередко заставляли его действовать при помощи нетипичных, подчас неприемлемых в дипломатии методов. В интервью Washington Post он говорил , что вообще-то искусство дипломатии состоит в том, чтобы разбирать стоящую перед тобой стену по кирпичику, однако ему порой приходится разбивать эту стену собственной головой.

Создание международной коалиции в поддержку Киева, введение масштабных санкций против России, начало переговоров о членстве Киева в ЕС, новое открытие Украины для Глобального Юга — лишь небольшая часть вызовов, выпавших Кулебе. С ними, насколько можно судить, справлялся вполне успешно: далеко не каждого украинского министра провожают в отставку благодарностями за совместную работу глава американского Госдепа, немецкая министр иностранных дел и руководитель дипломатии Евросоюза.

Еще бы: Дмитрий Кулеба был, пожалуй, самым известным министром не самого яркого в истории Украины правительства Дениса Шмыгаля. Старожилу этого правительства — Кулеба возглавил МИД еще в „прошлой жизни“, в марте 2020 года, — сначала пришлось показывать дипломатические способности во время пандемии коронавируса, а затем переформатировать всю украинскую дипломатию под нужды развязанной Россией войны.

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с РБК-Украина утверждал , что первые разговоры о вероятной замене Дмитрия Кулебы он услышал еще прошлой осенью. Приблизительно тогда же в киевских кулуарах ходили слухи, что и сам глава МИД не прочь оставить кресло в силу чисто человеческой усталости, заняв вакантную на то время должность посла Украины в Лондоне — однако назначение на нее Валерия Залужного очевидно сделало план неактуальным.

„Работаешь с некоторыми министрами — и по лицу видишь, что это не то“, — вспоминает в разговоре с Би-би-си слова Владимира Зеленского один из депутатов „Слуги народа“, присутствовавший на этой встрече.

Впрочем, мотивация президента, пересказывают Би-би-си участники этого собрания, была довольно абстрактной и в целом повторяла тональность регулярных обращений Зеленского на протяжении последних дней: мол, некоторые даже очень сильные министры потеряли энергию, правительство нуждается в новом импульсе к работе.

В этой ситуации просьба написать заявление об отставке, которую, как сообщил ряд СМИ, Дмитрий Кулеба получил во вторник вечером от президента, удивила многих наблюдателей и даже депутатов парламента. Удивила настолько, что часть членов президентской фракции в Раде была не готова голосовать за отставку главы МИД без четкого объяснения, что, собственно, происходит. С этим и был связан перенос голосования за отставку Кулебы со среды на четверг: дополнительные аргументы в пользу этого решения должен был презентовать на заседании „Слуги народа“ сам Владимир Зеленский.

Благодаря всем этим причинам Кулеба прочно держался в топе рейтингов доверия и поддержки — и эта ситуация скорее нетипична для украинских чиновников.

Анализируя факторы, которые могли привести к отставке Кулебы, стоит вспомнить и о психотипе Владимира Зеленского, и о предыдущем опыте кадровых решений в его команде. Зеленский — и это не является секретом — человек эмоциональный, и для плодотворного сотрудничества с ним очень важно, пусть это и прозвучит иррационально, быть с ним на одной волне, двигаться с ним в одном ритме.

Похоже, в какой-то момент волны Зеленского и Кулебы просто перестали совпадать. Сложно сказать, когда именно между ними начала увеличиваться эта своеобразная ментальная дистанция.

Собеседники Би-би-си не исключают, что подпортить отношения Кулебы с Зеленским и его ближайшими соратниками мог скепсис, с которым министр якобы относился к флагманскому проекту главы государства — саммиту мира. Впрочем, говорит источник Би-би-си в дипломатических кругах, высказывать свои замечания Кулеба мог разве что на этапе подготовки этого плана: впоследствии, добавляет собеседник, министр всеми силами включился в его реализацию.

Впрочем, говорит Би-би-си бывший украинский дипломат, в отставке Дмитрия Кулебы можно искать и чисто институциональные причины. Дело в том, объясняет источник, что сама украинская конституция закладывает определенное двоевластие во внешнеполитической сфере: руководить внешней политикой должен президент (и, соответственно, его администрация), а реализовывать — МИД во главе с профильным министром. Таким образом, противостояние между улицей Банковой, где расположен офис президента, и Михайловской площадью, на которой возвышается министерство иностранных дел, кажется заранее запрограммированным.