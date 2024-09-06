Добровольцы гибнут чаще заключенных: что известно о потерях России в Украине к сентябрю

Сейчас на войне чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в нашем списке 3 874 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории.

На одной из последних фотографий перед отправкой на фронт он запечатлен в современных камуфляжных штанах со встроенными наколенниками и бушлате с серебристой подкладкой капюшона. Несмотря на наличие новой экипировки, на фронте он продержался менее трех месяцев — Хуснияров погиб 27 февраля.

„После школы обучение не продолжил, в рядах вооруженных сил Российской Федерации не служил“ — это типичная деталь биографий многих добровольцев, в том числе и Рината Хусниярова. Он совмещал две работы — в трамвайном депо и на фанерном комбинате.

С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 310 добровольцев.

Новоиспеченные контрактники существенно отличаются от профессиональных военных: в течение многих лет до войны они работали в гражданском секторе, а перед отправкой на фронт прошли подготовку, которая длилась в разных случаях от трех до десяти дней.

Анализируя некрологи и общаясь с родственниками погибших, мы можем судить, что большинство подписавших контракты после 2022 года, сделали это действительно добровольно. Однако известны случаи, когда на людей оказывали давление. Особенно часто с этим сталкиваются солдаты, проходящие срочную службу. Также известны инциденты, когда жители Чечни соглашались стать военнослужащими, чтобы избежать издевательств над своими родственниками. Об угрозах и давлении также свидетельствовали некоторые заключенные СИЗО и колоний.

Нам удалось подтвердить гибель 13 152 добровольцев — это 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. Впервые с начала войны потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

На этой неделе впервые на первое место по общему числу потерь вышла категория военнослужащих-добровольцев — тех, кто решил подписать контракт с министерством обороны или Росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.

По новым законам, дело будет окончательно закрыто, если подследственный выполнит контракт, погибнет, получит государственную награду или сможет уволиться из вооруженных сил по состоянию здоровья.

Тысячи людей по всей России подписывают контракты с армией, чтобы избежать уголовного преследования — эту возможность подозреваемым Госдума подарила еще в 2023 году. Следователи теперь рассказывают обвиняемым и подозреваемым об этой возможности.

Некоторые добровольцы не обладают базовой юридической грамотностью и полагают, что могут заключить годовой контракт с Минобороны и вернуться к гражданской жизни после 12 месяцев службы. В действительности с 2022 года все подписанные с армией контракты автоматически продлеваются до окончания войны.

Львиная доля добровольцев, заключающих сейчас контракты с Министерством обороны России, — это жители небольших населенных пунктов в регионах, где трудно найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу.

Из оговорок чиновников следует, что в российских регионах существует спущенный сверху план по набору в армию. Для этого используют сайты с вакансиями, проводят личные беседы с теми, кто имеет большие задолженности перед службой судебных приставов, агитируют в университетах и техникумах.

Государственные структуры прилагают большие усилия, чтобы постоянно привлекать в армию новых рекрутов. Таким образом российским властям удается возмещать потери на фронте, не инициируя новую волну мобилизации.

Рост потерь среди добровольцев объясняется в первую очередь тем, что именно они сейчас задействованы на самых тяжелых участках фронта — в Донецкой области. Они составляют основу пополнения, которое получают обескровленные подразделения.

Реальные цифры потерь — как в общем, так и в каждой конкретной категории — выше, чем установленные нами данные. Мы опираемся только на открытые источники информации, поэтому часть смертей не попадает в статистику. Однако изучение тысяч некрологов погибших дает нам возможность выделять устойчивые тенденции.

Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 209 контрактников старше 60 лет.

„На войну сейчас не забирают только тех, кого обвиняют в терроризме, госизмене, диверсиях, особо тяжких и некоторых половых преступлениях. Остальных всех очень быстро забирают на СВО“, — рассказал ранее Би-би-си один из следователей.

Согласно приказу Минобороны, Минюста и МВД, следственные изоляторы обязаны регулярно направлять списки содержащихся у них лиц в военкоматы.

„Военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит. И наркоманов, например, берут, бывает, если на учете не стоят. А многие и не стоят, потому что их родные лечили в частных клиниках“, — поделился с Би-би-си один из следователей.

Все такие случаи отправки на фронт мы относим к категории добровольцев, поскольку их нельзя отнести к заключенным и другим группам.

Небольшую часть погибших добровольцев составляют иностранцы: мы установили имена 265 погибших, большинство из которых — представители стран Центральной Азии: Узбекистана (47 человек), Таджикистана (51) и Кыргызстана (26).

В 2023 году стало известно об успешной вербовке на войну граждан Кубы, Ирака, Сомали и Замбии, а власти Индии и Непала даже обратились к России с просьбой перестать отправлять на войну их граждан, выдать тела погибших и вернуть всех ранее записавшихся в российские вооруженные структуры непальских наемников. Пока этого не произошло.

Проблемы с миграционным статусом используются властями как рычаг давления на иностранцев: их обещают не выдворять из страны в обмен на согласие „поработать на государство“, после чего они смогут упрощенно получить гражданство России — если выживут. Многие не могут даже толком прочитать документы, которые им предлагают подписать, из-за незнания русского языка.

Денежный вопрос

Новых рекрутов мотивируют высокой зарплатой (в среднем в 5-7 раз выше среднего заработка по региону) и социальными льготами.

По подсчетам „Новой газеты Европа“, за два года войны средний размер региональных выплат за подписанные с армией контракты вырос в 80 раз.