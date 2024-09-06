ВИДЕО | По эстонскому селу средь бела дня бегал волк с детенышем косули в пасти

„С волками у нас в этом году постоянные проблемы. В четырех километрах от Уулу было убито более 20 овец. Овцеводу пришлось ликвидировать отару. Местному обществу охотников выписали, конечно, в порядке исключения разрешение на отстрел волков, но, к сожалению, к тому времени большая часть овец была уже вывезена на мясокомбинат. По особой лицензии волка застрелили. С весны этого года в 4-6 километрах от Уулу обитает стая из семи волков, из которых, видимо, четыре взрослых особи и три детёныша“, - пояснил охотник.