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06.09.2024, 16:55

ВИДЕО | По эстонскому селу средь бела дня бегал волк с детенышем косули в пасти

 
Волк. Иллюстративный снимок
Волк. Иллюстративный снимок
ФОТО: Jim Cumming | Shutterstock

Как сообщило Общество охотников Эстонии (EJS), в августе в селе Уулу (Пярнумаа) в объектив камеры наблюдения попал волк, который тащил в пасти свою добычу. По всей видимости, добычей волка был детеныш косули.

По словам одного из охотников, волк спокойно разгуливал с добычей средь бела дня по селу Уулу. „Деревня Уулу — это относительно крупный населенный пункт. Там расположены волостная управа, основная школа, другие учреждения“, - отметил он.

„С волками у нас в этом году постоянные проблемы. В четырех километрах от Уулу было убито более 20 овец. Овцеводу пришлось ликвидировать отару. Местному обществу охотников выписали, конечно, в порядке исключения разрешение на отстрел волков, но, к сожалению, к тому времени большая часть овец была уже вывезена на мясокомбинат. По особой лицензии волка застрелили. С весны этого года в 4-6 километрах от Уулу обитает стая из семи волков, из которых, видимо, четыре взрослых особи и три детёныша“, - пояснил охотник.

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