06.09.2024, 16:55
ВИДЕО | По эстонскому селу средь бела дня бегал волк с детенышем косули в пасти
ФОТО: | Shutterstock
Как сообщило Общество охотников Эстонии (EJS), в августе в селе Уулу (Пярнумаа) в объектив камеры наблюдения попал волк, который тащил в пасти свою добычу. По всей видимости, добычей волка был детеныш косули.
По словам одного из охотников, волк спокойно разгуливал с добычей средь бела дня по селу Уулу. „Деревня Уулу — это относительно крупный населенный пункт. Там расположены волостная управа, основная школа, другие учреждения“, - отметил он.
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