В Павлограде под обстрел попал жилой дом. Один человек погиб и 50 пострадали

В Воздушных силах заявили, что под удар попала гражданская инфраструктура города. В результате атаки повреждения получил пятиэтажный жилой дом, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасатели потушили огонь, спасены пять человек.

По последним данным, погиб один человек, пострадали 50, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, среди пострадавших трое детей в возрасте 4, 9 и 11 лет.

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