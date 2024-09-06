В Ласнамяэ два месяца ликвидировали крыс(1)
Длившаяся практически два месяца ликвидация крыс была проведена на десяти различных участках района Лансамяэ, которые были определены в сотрудничестве с жителями. Эти меры являются частью постоянных усилий районной управы по контролю над численностью крыс.
„Мы очень ценим сотрудничество и бдительность наших жителей, и при необходимости планируем повторить дератизацию и в следующем году, чтобы сохранить нашу окружающую среду чистой и безопасной“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Начатая 10 июня дератизация была направлена на предотвращение распространения крыс. Крысы являются важной частью окружающей среды и играют в ней определенную роль, но, когда их численность становится слишком большой и начинает доставлять неудобства населению, необходимы более жесткие меры и дератизация.
Дератизация была проведена на следующих участках:
ул. Ласнамяэ, 32;
Линнамяэ теэ, 1;
Линнамяэ теэ, 46;
ул. Лийкури, 50;
Ляэнемере теэ, 22;
ул. Кярбери, 62;
ул. Юмера, 22;
ул. Викерласе, 21;
вокруг моста Паэ;
ул. Вирби, 2а.
В ходе дератизации в этих местах были установлены ловушки, безопасные для людей и таких животных, как, например ежи и мелкие собаки. На ловушках были установлены непромокаемые инфолисты с предупреждениями об опасности соприкосновения с ядовитым веществом.
В следующем году управа района Ласнамяэ планирует оценить необходимость борьбы с крысами, основываясь на обратной связи и возникших проблемах. При наличии необходимости меры по борьбе с крысами будут приниматься и впредь, чтобы обеспечить защиту здоровья и безопасность жителей района.
Управа района подчеркивает, что лучший способ борьбы с крысами — это меры предосторожности. Жителей призывают следить за чистотой улиц и прилегающих территорий, а также избегать открытых мусорных баков, чтобы уменьшить привлечение крыс в населенные пункты.
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