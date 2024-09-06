В Ласнамяэ два месяца ликвидировали крыс

„Мы очень ценим сотрудничество и бдительность наших жителей, и при необходимости планируем повторить дератизацию и в следующем году, чтобы сохранить нашу окружающую среду чистой и безопасной“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Начатая 10 июня дератизация была направлена на предотвращение распространения крыс. Крысы являются важной частью окружающей среды и играют в ней определенную роль, но, когда их численность становится слишком большой и начинает доставлять неудобства населению, необходимы более жесткие меры и дератизация.

Дератизация была проведена на следующих участках:

ул. Ласнамяэ, 32;

Линнамяэ теэ, 1;

Линнамяэ теэ, 46;

ул. Лийкури, 50;

Ляэнемере теэ, 22;

ул. Кярбери, 62;

ул. Юмера, 22;

ул. Викерласе, 21;

вокруг моста Паэ;

ул. Вирби, 2а.

В ходе дератизации в этих местах были установлены ловушки, безопасные для людей и таких животных, как, например ежи и мелкие собаки. На ловушках были установлены непромокаемые инфолисты с предупреждениями об опасности соприкосновения с ядовитым веществом.

В следующем году управа района Ласнамяэ планирует оценить необходимость борьбы с крысами, основываясь на обратной связи и возникших проблемах. При наличии необходимости меры по борьбе с крысами будут приниматься и впредь, чтобы обеспечить защиту здоровья и безопасность жителей района.

Управа района подчеркивает, что лучший способ борьбы с крысами — это меры предосторожности. Жителей призывают следить за чистотой улиц и прилегающих территорий, а также избегать открытых мусорных баков, чтобы уменьшить привлечение крыс в населенные пункты.

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