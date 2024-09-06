Ожидается рост продаж автомобилей. Причем новых!
Несмотря на то, что объемы продаж легковых и коммерческих автомобилей в августе по сравнению с прошлым годом снизились, за последний месяц количество заказов на новые автомобили увеличилось. На этом основании руководитель Elke Tallinn Райдо Розенфельд прогнозирует быстрый рост продаж автомобилей во второй половине года.
„В свете введения нового налога на автомобили часть людей откладывали решение о покупке автомобиля и, наконец, приняли его. Увеличение числа заказов на новые автомобили явно связано с тем, что налог на автомобили был принят, и стало ясно, в какой форме этот закон вступит в силу, а также кого и в какой мере он затронет“, — комментирует Розенфельд. На основании увеличения числа заказов он прогнозирует, что объемы продаж новых автомобилей во втором полугодии возрастут.
Клиентское исследование, проведенное Elke Tallinn в этом году, также подтверждает новую тенденцию, выявленную в статистике продаж. Согласно опросу, проведенному в конце мая и начале июня, 14% клиентов намерены купить новый автомобиль до вступления в силу налога на автомобили, а 8% планируют сделать это независимо от повышения налогов. Почти пятая часть респондентов планирует приобрести новый автомобиль в этом году, большинство из которых ждало принятия решений, связанных с налогом.
Согласно статистике продаж новых автомобилей Транспортного департамента, в августе марка Toyota стала самой продаваемой, заняв 15,3% рынка (категории M1+N1).
Что касается топлива, то автомобили с гибридными двигателями продолжают набирать популярность. В статистике первичной регистрации автомобилей в сегменте легковых автомобилей (категория M1) на первом месте в августе находятся гибридные автомобили (898), за ними следуют автомобили с бензиновым двигателем (448), дизельные автомобили (263) и электромобили (104). В сегменте новых коммерческих автомобилей (категория N1) самыми продаваемыми в августе остаются дизельные фургоны (230). Зарегистрировано также 12 бензиновых фургонов и 5 электрических фургонов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.