Ожидается рост продаж автомобилей. Причем новых!

„В свете введения нового налога на автомобили часть людей откладывали решение о покупке автомобиля и, наконец, приняли его. Увеличение числа заказов на новые автомобили явно связано с тем, что налог на автомобили был принят, и стало ясно, в какой форме этот закон вступит в силу, а также кого и в какой мере он затронет“, — комментирует Розенфельд. На основании увеличения числа заказов он прогнозирует, что объемы продаж новых автомобилей во втором полугодии возрастут.

Клиентское исследование, проведенное Elke Tallinn в этом году, также подтверждает новую тенденцию, выявленную в статистике продаж. Согласно опросу, проведенному в конце мая и начале июня, 14% клиентов намерены купить новый автомобиль до вступления в силу налога на автомобили, а 8% планируют сделать это независимо от повышения налогов. Почти пятая часть респондентов планирует приобрести новый автомобиль в этом году, большинство из которых ждало принятия решений, связанных с налогом.

Согласно статистике продаж новых автомобилей Транспортного департамента, в августе марка Toyota стала самой продаваемой, заняв 15,3% рынка (категории M1+N1).

Что касается топлива, то автомобили с гибридными двигателями продолжают набирать популярность. В статистике первичной регистрации автомобилей в сегменте легковых автомобилей (категория M1) на первом месте в августе находятся гибридные автомобили (898), за ними следуют автомобили с бензиновым двигателем (448), дизельные автомобили (263) и электромобили (104). В сегменте новых коммерческих автомобилей (категория N1) самыми продаваемыми в августе остаются дизельные фургоны (230). Зарегистрировано также 12 бензиновых фургонов и 5 электрических фургонов.

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