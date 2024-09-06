Дуров публично отверг обвинения впервые после задержания во Франции

Дуров опубликовал заявление в своем телеграм-канале поздно вечером в четверг. К утру пост набрал более 3 млн просмотров.

„В прошлом месяце после приезда во Францию меня допрашивали в полиции четыре дня. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за использование Telegram другими людьми в нелегальных целях, потому что французские власти не получали от Telegram ответов на свои запросы“, — пишет Дуров.

По словам Дурова, обвинения удивили его „по нескольким причинам“.

Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который „принимает и отвечает запросы от ЕС“. Во-вторых, власти Франции могли связаться с ним „разными способами“, потому что он часто посещал французское консульство в Дубае, имея паспорт гражданина Франции.

Более того, как утверждает Дуров, к нему поступала некая просьба от французских властей, отвечая на которую он помог организовать канал связи с мессенджером „для взаимодействия в борьбе с террористической угрозой“. Он не уточнил, когда это произошло.

„Применение законов эры до появления смартфонов для обвинения CEO компании в преступлениях, совершенных третьими лицами, — неправильный подход. Ни один инноватор не будет создавать новые инструменты, если будет знать, что он будет нести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами“, — заявил Дуров.

„Если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является подача судебного иска против самого сервиса“, — считает основатель Telegram.

По его утверждению, команда Telegram взаимодействует с регуляторами, чтобы найти „правильный баланс“ между приватностью и безопасностью.

„Иногда мы не можем согласиться с регулятором страны о правильном балансе между приватностью и безопасностью. В этих случаях мы готовы уйти из такой страны“, — продолжил Дуров.