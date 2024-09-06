Криштиану Роналду первым в истории забил 900 голов

Роналду отметился голом в домашней игре первого тура Лиги наций с Хорватией, пишет РБК.

На счету Роналду 131 гол за сборную Португалии, 5 за „Спортинг“, 450 за „Реал“, 145 за „Манчестер Юнайтед“, 101 за „Ювентус“, 51 за „Аль-Наср“, нынешний клуб.

У аргентинского форварда Лионеля Месси, который не играл с финала Кубка Америки, 838 голов.

В июне Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225 матчей), который известен по выступлению за сборную Португалии и „Сан-Паулу“.

Пятикратный обладатель „Золотого мяча“ Роналду выступает в Саудовской Аравии с 2023 года и выиграл с „Ан-Насром“ Клубный кубок арабских чемпионов.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

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