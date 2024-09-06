МНЕНИЕ | Западные союзники Украины излишне осторожны, тогда как угрозы Путина - пустой звук

С самого начала союзники постоянно ограничивают Украину в военной поддержке и возможности ее использования. Первое время просто опасались, что страна долго не продержится, дорогостоящая помощь будет оказана впустую, да еще и Россия завладеет поставленным оружием. Однако уже весной 2022-го, вынудив россиян „перегруппироваться“ с севера страны, украинцы доказали, что даже с минимальной поддержкой способны не только устоять, но и сломать планы агрессора. И ценное оружие, как показала практика, перехватить у них не так-то просто.