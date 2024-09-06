МНЕНИЕ | Западные союзники Украины излишне осторожны, тогда как угрозы Путина - пустой звук
Ведущие западные союзники Украины, уверяя в полной поддержке в борьбе с российской агрессией, всячески ограничивают возможности использования поставляемого оружия по целям на территории России. Оправдываются они опасениями вызвать чрезмерную эскалацию конфликта. Но чем дальше, тем больше эта осторожность похожа на банальный страх, недостойный лидеров великих держав, считает журналист, автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.
С самого начала союзники постоянно ограничивают Украину в военной поддержке и возможности ее использования. Первое время просто опасались, что страна долго не продержится, дорогостоящая помощь будет оказана впустую, да еще и Россия завладеет поставленным оружием. Однако уже весной 2022-го, вынудив россиян „перегруппироваться“ с севера страны, украинцы доказали, что даже с минимальной поддержкой способны не только устоять, но и сломать планы агрессора. И ценное оружие, как показала практика, перехватить у них не так-то просто.