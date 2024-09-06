Мнение
06.09.2024, 11:50

МНЕНИЕ | Западные союзники Украины излишне осторожны, тогда как угрозы Путина - пустой звук

 
Андрей Деменков
„Ни Путин, ни его окружение – не фанатики-самоубийцы и ни за что не прибегнут к использованию ядерного оружия, чего так боятся в Вашингтоне, Берлине и некоторых других столицах. Расширение помощи и разрешение бить по всем законным военным целям на территории РФ может способствовать лишь спасению многих жизней в Украине и ускорить окончание войны. Но страх не отпускает западных политиков“. На фото канцлер Германии Олаф Шольц
„Ни Путин, ни его окружение – не фанатики-самоубийцы и ни за что не прибегнут к использованию ядерного оружия, чего так боятся в Вашингтоне, Берлине и некоторых других столицах. Расширение помощи и разрешение бить по всем законным военным целям на территории РФ может способствовать лишь спасению многих жизней в Украине и ускорить окончание войны. Но страх не отпускает западных политиков“. На фото канцлер Германии Олаф Шольц
ФОТО: JOHN MACDOUGALL | Scanpix

Ведущие западные союзники Украины, уверяя в полной поддержке в борьбе с российской агрессией, всячески ограничивают возможности использования поставляемого оружия по целям на территории России. Оправдываются они опасениями вызвать чрезмерную эскалацию конфликта. Но чем дальше, тем больше эта осторожность похожа на банальный страх, недостойный лидеров великих держав, считает журналист, автор медиапроекта „Прибалтаец“ Андрей Деменков.

С самого начала союзники постоянно ограничивают Украину в военной поддержке и возможности ее использования. Первое время просто опасались, что страна долго не продержится, дорогостоящая помощь будет оказана впустую, да еще и Россия завладеет поставленным оружием. Однако уже весной 2022-го, вынудив россиян „перегруппироваться“ с севера страны, украинцы доказали, что даже с минимальной поддержкой способны не только устоять, но и сломать планы агрессора. И ценное оружие, как показала практика, перехватить у них не так-то просто.

К примеру, россияне больше года охотились за полученной украинцами роботизированной многофункциональной мобильной платформой THeMIS эстонской компании Milrem Robotics. Центр анализа стратегий и технологий РФ объявил сначала награду в миллион рублей тому, кто сумеет захватить и доставить технику в рабочем состоянии. В феврале нынешнего года сумму удвоили – и только в июне российские СМИ радостно сообщили о том, что THeMIS захвачена.

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