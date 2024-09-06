Главный тренер сборной Эстонии: Словакия забила, потому что мы потеряли концентрацию после отмененного гола

„Соперник был силён, как мы и ожидали. Временами нам сопутствовала удача, которую, я думаю, мы заслужили своей борьбой. Я рад, что никогда не было ощущения, что мы вот-вот пропустим и что мы находимся под постоянным давлением. Были отдельные моменты, но в целом наш оборонительный план сработал. Во втором тайме мы смогли создать те переходы, которых немного не хватало в первой половине“, — начал Хенн подводить итоги игры на пресс-конференции, затем перейдя к причинам пропущенного гола.

„Вторую игру подряд мы пропускаем сразу после того, как забиваем сами, хотя наш гол и не был засчитан. Мы на какое-то время были на эмоциональном подъеме, возникла потеря концентрации. Мы это уже проходили с „Флорой“ в матче с варшавской „Легией“, когда наш гол был отменен и мы довольно быстро пропустили. Нам нужно внимательнее присмотреться к тому, кто у нас был на поле. Возможно, это связано с молодым составом. С другой стороны, мы были близки к тому, чтобы забить несколько раз в конце матча, создали несколько очень хороших моментов“.

На вопрос, чего не хватило для того, чтобы забить гол, Хенн ответил: „Немного удачи, немного класса, немного остроты и скорости. Они ставили всё больше мощных игроков в защиту. У нас был план выдвинуть Йоонаса Тамма вперёд, но так как Хенри Аниер был травмирован, а с Марком Андерсом Лепиком произошёл неприятный момент на тренировке, у нас не было возможности добавить мощи в атаку. Это был один из тех моментов, которых нам возможно не хватало“.

Юрген Хенн выразил благодарность более чем 6000 зрителям, которые создали отличную атмосферу на стадионе „А. Ле Кок Арена“. „Я в полном восторге от атмосферы — это то, ради чего люди приходят на стадион. То, как они поддерживали нас, было очень приятно. Они действительно старались помочь нам забить гол. Большое спасибо! Конечно, я также доволен тем, как команда боролась, старалась и выкладывалась на полную,“ — сказал Хенн.

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