ФОТО | Игра „Калева/Крамо“ с клубом Евролиги в Тондираба перенесена из-за скользкого пола

Таким образом, на пятницу запланированы две игры: „Калев/Крамо“ – „Париж“ в 17:00 и „Наполи“ - „Бильбао“ в 20:00. Организаторы Delfi Meedia AS и Piletitasku.ee приносят свои извинения. По словам организаторов, при желании билет можно сдать, но сегодняшний билет действителен и на оба матча пятничного игрового дня.

По словам менеджера „Калев/Крамо“ Рамо Касе, эксперты считают, что основной причиной скользкого пола является конденсат, чему способствует теплая погода последних нескольких дней. Пол в зале Тондираба был уложен в среду утром, и еще нужно время, чтобы температура выровнялась.

Хотя в сообщении Таллиннского департамента культуры и спорта говорится, что поле, вероятно, чем-то загрязнено и нуждается в экстренной очистке, по мнению Касе, это, скорее всего, не так. Последний раз баскетбольный пол в зале „Тондираба“ использовался во время последней игры финала чемпионата Эстонии в мае, после чего пол был вымыт.

Ожидается, что проблема будет решена к завтрашнему дню.

„Самый большой пострадавший - пришедший болельщик, но, надеюсь, мы сможем это исправить в пятницу“, - сказал главный тренера „Калева“ Хейко Раннула.

Объяснение администрации города Таллинна, управляющего залом Тондираба

„Отменённый сегодня баскетбольный матч между „Калев/Крамо“ и парижской командой на катке Тондираба был вызван скользким покрытием корта. Поскольку при повторных измерениях температура на поверхности серого пола составляла 14-16 градусов и выше, скользкость не могла быть вызвана конденсатом. Если температура на поверхности пола превышает 12 градусов, конденсата не будет“, — пояснил Ивар Юрченко, заместитель председателя Таллиннского управления культуры и спорта.