ФОТО | Игра „Калева/Крамо“ с клубом Евролиги в Тондираба перенесена из-за скользкого пола
Первый полуфинал баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калев/Крамо“ и клубом Евролиги „Париж“, который должен был состояться в четверг в 19:00 в ледовом холле „Тондираба“, перенесен на пятницу из-за скользкого пола.
Таким образом, на пятницу запланированы две игры: „Калев/Крамо“ – „Париж“ в 17:00 и „Наполи“ - „Бильбао“ в 20:00. Организаторы Delfi Meedia AS и Piletitasku.ee приносят свои извинения. По словам организаторов, при желании билет можно сдать, но сегодняшний билет действителен и на оба матча пятничного игрового дня.
По словам менеджера „Калев/Крамо“ Рамо Касе, эксперты считают, что основной причиной скользкого пола является конденсат, чему способствует теплая погода последних нескольких дней. Пол в зале Тондираба был уложен в среду утром, и еще нужно время, чтобы температура выровнялась.
Хотя в сообщении Таллиннского департамента культуры и спорта говорится, что поле, вероятно, чем-то загрязнено и нуждается в экстренной очистке, по мнению Касе, это, скорее всего, не так. Последний раз баскетбольный пол в зале „Тондираба“ использовался во время последней игры финала чемпионата Эстонии в мае, после чего пол был вымыт.
Ожидается, что проблема будет решена к завтрашнему дню.
„Самый большой пострадавший - пришедший болельщик, но, надеюсь, мы сможем это исправить в пятницу“, - сказал главный тренера „Калева“ Хейко Раннула.
Объяснение администрации города Таллинна, управляющего залом Тондираба
„Отменённый сегодня баскетбольный матч между „Калев/Крамо“ и парижской командой на катке Тондираба был вызван скользким покрытием корта. Поскольку при повторных измерениях температура на поверхности серого пола составляла 14-16 градусов и выше, скользкость не могла быть вызвана конденсатом. Если температура на поверхности пола превышает 12 градусов, конденсата не будет“, — пояснил Ивар Юрченко, заместитель председателя Таллиннского управления культуры и спорта.
„Поле, вероятно, чем-то загрязнено и нуждается в срочной чистке. Ледовый дворец Тондираба как место проведения соревнований приносит извинения всем посетителям, пропустившим ожидаемый баскетбольный матч. Вины холла в переносе игры нет. Вместе с организаторами мы надеемся быстро найти решение, чтобы сегодняшнюю игру в любом случае можно было сыграть завтра“, - добавил он.
Менеджер по маркетингу Delfi: турнир обязательно состоится, при необходимости его проведут в другом месте
„Нам очень жаль зрителей, которые уже пришли в зал. Как организаторы, мы договорились с командами, что не будем рисковать, когда есть риск поскользнуться“, — прокомментировала Хейли Тедер, менеджер по маркетингу Delfi.
Она добавила, что „Наполи“ днем тренировался в Тондираба, но на поле не жаловался. Их тренировка закончилась в 16:30. Пока неизвестно, что стало причиной попадания влаги на пол.
„В какой-то момент, примерно за 1,5 часа до игры, на поле начали появляться влажные пятна. На данный момент мы не знаем, было ли это вызвано температурой на улице, колебаниями температуры в зале или чем-то еще. Между тренировкой и открытием ворот поле накрывалось сухой тканью, что является нормальной практикой, именно так национальная сборная и „Калев/Крамо“ организовали игры на катке Тондираба и раньше“.
Сам пол уже установили вчера в 11 часов утра. Теперь, когда зрители вышли из зала, пол снова помыли и за ночь он высохнет. „Время поможет, как помогало раньше: каток привыкает к новой температуре и ситуации“, - добавила Тедер.
„Турнир обязательно состоится. При необходимости игра будет проведена в другом месте“.
Расписание Epicbet Cup:
Пятница 06.09:
17:00 „Калев/ Крамо“ vs „Париж“
20:00 „Наполи“ vs „Бильбао“
Суббота 07.09:
17:00 Игра за 3-4 место
19:45 Финал
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