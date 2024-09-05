ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (925-й день) | Число жертв обстрела Полтавы увеличилось до 55 человек. Верховная рада утвердила отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал „проблемой“ необходимость восстанавливать НПЗ в Москве после атаки дронов. Для потребителей, по его словам, „трагедии не произошло“.

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Они обсудили ситуацию на поле боя и стратегию на будущее.

Количество жертв обстрела Полтавы, произошедшего 3 сентября, увеличилось до 54 человек, сообщили в ГСЧС. Еще пять человек, предположительно, могут находиться под завалами.

Верховная рада утвердила отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД. Сам бывший министр на заседание не явился — депутаты назвали это „неуважением к парламенту“ и „неевропейской позицией“. О причинах отставки Кулебы до сих пор ничего не известно.

Владимир Зеленский завтра посетит Германию и примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины, пишет Der Spiegel. Будут обсуждаться вопросы увеличения поставок вооружения, в частности, дальнобойных ракет и ПВО.

За ночь российские военные атаковали территорию Украины 78 „Шахедами“, заявило командование ВСУ. По утверждению военных, 60 дронов были сбиты. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Из Покровска, где продолжается эвакуация в связи с наступлением российских войск, больше не будут ходить эвакуационные поезда. Власти заявили, что это небезопасно, поэтому теперь точкой отправления поездов станет Павлоград в Днепропетровской области, который находится в ста километрах от Покровска. В самом Покровске, по подсчетам властей, остаются 26 тысяч человек.

Австрия заявила о готовности стать местом проведения переговоров между Украиной и РФ о прекращении войны. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что любые переговоры „должны проходить без предварительных условий и очно“ и что Вена будет готова поддержать „справедливый и прочный мир“.

Рада произвела новые официальные назначения в кабмине. Пост главы МИД получил Андрей Сибига. Ольга Стефанишина стала вице-премьером по вопросам интерграции и одновременно министром юстиции, Алексей Кулеба назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, один человек погиб, сообщила местная прокуратура.

Количество погибших при ударе по военному институту в Полтаве выросло до 55 человек, сообщила ГСЧС. Поисковые работы на месте все еще продолжаются.

Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч военных, утверждает Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что таким образом частично была выполнена одна из целей наступления ВСУ, однако признал, что армия РФ не сокращала численность военных, наступающих на покровском направлении.

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли 55 человек, пострадали — 328.