Нарвитянка Воронова вновь стала чемпионкой мира по кикбоксингу по версии К-1

Как рассказал Сергей Тимофеев – тренер Каролины и руководитель спортклуба Konkiro,в котором девушка занимается уже много лет, на этот раз участников чемпионата было много: соревнования проходили на 4 рингах и 11 татами. Каролина подошла к соревнованиям хорошо подготовленной. „Мы разбили подготовку на три цикла, и эта программа дала результат: после тестов степень готовности составляла 90 процентов“, -вспоминает тренер.

Напомним, что Каролина в марте этого года уже прославила Нарву, завоевав в Италии Кубок Мира по кикбоксингу и заняв верхнюю строчку мирового рейтинга в весе 60 кг. И все же, несмотря на рейтинг и хорошую подготовку, финальный бой на чемпионате мира в Венгрии для нее был сложным – прежде всего, психологически, рассказывает ее тренер. „Во время подготовки мы изучили ее потенциальных соперниц и подготовили тактический рисунок. В финале Каролина встретилась с сильной соперницей из Сербии, которая обладает техникой высокого уровня, сильным ударом и легко меняет тактический рисунок. И уже с первого раунда Каролина повела в счете и до конца боя соперница в каждый раз проигрывала Каролине“, – рассказывает тренер. В итоге Каролина одержала победу со счетом 3:0. „Уверенная, тактически грамотная победа“, – подчеркивает Сергей Тимофеев.

В ноябре Каролина отправится на чемпионат Европы по MUAY THAI в Косово. Еще одна успешная нарвская спортсменка Александра Джикаева грамотно отработала на этих соревнованиях тренером-секундантом, показав высокий профессиональный уровень. У Саши в ноябре тоже будет чемпионат Европы по кикбоксингу – в Греции среди элиты, где сейчас в мировом рейтинге она занимает третью строчку. „Благодарим за помощь в подготовке спортсменов отель „Ноорус“ и лично Дмитрия Антонова“, – подчеркнул Сергей Тимофеев.

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