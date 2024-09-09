Чей логотип более стильный? Недавно испанская полиция сменила имидж, чем он стал похож на стиль эстонских полицейских?
В 2024 году испанская полиция сделала ребрендинг и обновила свой логотип. Не пора ли и эстонской полиции сменить имидж, или он остается актуальным? И как такая простая вещь как логотип может отражать ценности и культурные особенности той или иной страны? Об этом - в новом блоге на RusDelfi, посвященном дизайну вокруг нас.
Логотипы испанской и эстонской полиции — интересные примеры того, как дизайн может отражать национальные и культурные особенности стран, а также передавать ключевые ценности правоохранительных организаций.
В 2024 году к 200-летию полиции Испании у них обновился логотип - теперь он с эмблемной символикой цифры 200, в которой сохранились черты старого логотипа. В их числе - традиционная символика: корона, которая отражает монархическое устройство страны, и щит с королевскими цветами. Цветовая палитра, в основном, состоит из темно-синих и золотых тонов, что символизирует авторитет и достоинство.
В этом году также обновилась и вся айдентика служебных машин и формы, буквенное начертание обрело современные черты, вытянутый гротеск (шрифт без засечек) со скругленно-геометричными мотивами напоминает супергеройские черты. Дизайнеры постарались сделать логотип таким образом современнее за счет ассоциации с героями MARVEL или других супергеройских вселенных. Интересно, как теперь логотип влияет на восприятие испанских полицейских?
Логотип эстонской полиции, напротив, изначально выполнен в более минималистичном стиле геральдического типа в виде щита. Он состоит из стилизованного изображения льва, который является символом силы и храбрости, а также отражает стремление Эстонии к инновациям. Цвета — голубой и белый — подчеркивают чистоту и прозрачность в работе полиции.
В отличие от испанской полиции у эстонской есть фирменный паттерн, который используется в айдентике сайта, на нем изображен лев в средневековых мотивах, готовый напасть.
Таким образом, оба логотипа выполняют схожие функции: их визуальные элементы отражают различные аспекты национальной идентичности, но по характеру логотипы воспринимаются по-разному. У испанской полиции используется целый логотип на формах и служебном транспорте, а у эстонской полиции используется сокращенное написание POLITSEI где-то с символикой герба, а где-то без. Оба логотипа используют современные шрифтовые семьи, такие шрифты привычны для нас сейчас, что помогает считывать названия быстрее с дальнего расстояния, цвета у логотипов взяты похожие - в синих тонах, что ассоциируется с правоохранительными органами, отличие лишь в оттенках синего.
Так стоит ли и эстонской полиции делать ребрендинг? То, что мы имеем сейчас - прекрасный пример айдентики, которая используется с умом на всех фирменных носителях, в графическом плане это достойный пример бренда, и в концептуальном смысле менять ничего не стоит. Я бы предложила улучшить лишь один момент - чаще использовать фирменный паттерн в рекламных материалах и на мерч-носителях, чтобы прочнее закрепить ассоциацию со львом, который находится на страже порядка.
Текст подготовила Зоя Паю, дизайнер и основатель kalinadesign (kalina.ee).
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