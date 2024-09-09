Чей логотип более стильный? Недавно испанская полиция сменила имидж, чем он стал похож на стиль эстонских полицейских?

Логотипы испанской и эстонской полиции — интересные примеры того, как дизайн может отражать национальные и культурные особенности стран, а также передавать ключевые ценности правоохранительных организаций.

В 2024 году к 200-летию полиции Испании у них обновился логотип - теперь он с эмблемной символикой цифры 200, в которой сохранились черты старого логотипа. В их числе - традиционная символика: корона, которая отражает монархическое устройство страны, и щит с королевскими цветами. Цветовая палитра, в основном, состоит из темно-синих и золотых тонов, что символизирует авторитет и достоинство.

В этом году также обновилась и вся айдентика служебных машин и формы, буквенное начертание обрело современные черты, вытянутый гротеск (шрифт без засечек) со скругленно-геометричными мотивами напоминает супергеройские черты. Дизайнеры постарались сделать логотип таким образом современнее за счет ассоциации с героями MARVEL или других супергеройских вселенных. Интересно, как теперь логотип влияет на восприятие испанских полицейских?

Логотип эстонской полиции, напротив, изначально выполнен в более минималистичном стиле геральдического типа в виде щита. Он состоит из стилизованного изображения льва, который является символом силы и храбрости, а также отражает стремление Эстонии к инновациям. Цвета — голубой и белый — подчеркивают чистоту и прозрачность в работе полиции.

В отличие от испанской полиции у эстонской есть фирменный паттерн, который используется в айдентике сайта, на нем изображен лев в средневековых мотивах, готовый напасть.