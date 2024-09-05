Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Андрея Сибигу
Сибига занимал пост заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины. Ранее украинский парламент утвердил отставку его предшественника Дмитрия Кулебы, пишет DW.
Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу новым главой внешнеполитического ведомства страны, сообщил в Telegram депутат фракции „Голос“ Ярослав Железняк. Решение было принято 258-ю голосами при 28-ми воздержавшихся. Против не высказался никто.
Сибига сменяет на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады - в ее поддержку проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.
Жизненный путь Андрея Сибиги
Новый глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика английского языка.
С 1997 года Сибига работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа, в 2008 - 2012-м - советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016 - годах - послом в Турции. Позднее он стал заместителем руководителя офиса президента Украины, а в нынешнем году - первым заместителем министра иностранных дел.
О намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Кулебу стало известно в марте. Издание „Страна“, ссылаясь на источники, писало о недовольстве Зеленского дипломатической службой, в том числе кандидатурами назначенных в других странах послов. 3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе „уже дали ручку и бумагу“. Теперь тот планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.
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