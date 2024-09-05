Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Андрея Сибигу

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу новым главой внешнеполитического ведомства страны, сообщил в Telegram депутат фракции „Голос“ Ярослав Железняк. Решение было принято 258-ю голосами при 28-ми воздержавшихся. Против не высказался никто.

Сибига сменяет на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады - в ее поддержку проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.

Жизненный путь Андрея Сибиги

Новый глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика английского языка.

С 1997 года Сибига работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа, в 2008 - 2012-м - советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016 - годах - послом в Турции. Позднее он стал заместителем руководителя офиса президента Украины, а в нынешнем году - первым заместителем министра иностранных дел.

О намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Кулебу стало известно в марте. Издание „Страна“, ссылаясь на источники, писало о недовольстве Зеленского дипломатической службой, в том числе кандидатурами назначенных в других странах послов. 3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе „уже дали ручку и бумагу“. Теперь тот планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.

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