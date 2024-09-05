ФОТО | Сборная Эстонии по футболу стартовала в Лиге Наций с минимального поражения от Словакии

Словаки ожидаемо с первых минут взяли инициативу в свои руки, нанеся за первые 12 минут пять ударов по воротам Эстонии, два из которых попали в створ Карла Якоба Хейна. Гости были близки к тому, чтобы открыть счёт дважды, но вратарь „Вальядолида“ спас свою команду. Сначала на 21-й минуте он отразил удар Томаша Суслова с близкого расстояния, а в конце первого тайма — опасный удар Ласло Бенеша.

Во втором тайме сборная Эстонии активизировалась и на 68-й минуте сумела выйти вперед усилиями Саппинена. Однако гол был отменён из-за положения вне игры. Спустя всего две минуты Словакия открыла счёт после быстрой атаки по левому флангу, завершенной точным ударом Томаша Суслова.

После пропущенного мяча эстонские футболисты пытались восстановить равновесие, создав несколько опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их не удалось, и матч завершился минимальным поражением Эстонии.

Главный тренер сборной Эстонии прокомментировал результат матча в эфире ERR: „Мы знали, что у Словакии хорошая команда. Они много бегают, несколько человек за линией, постоянно создают опасные моменты. В первом тайме нам было трудно справляться с их давлением, но во втором тайме мы создали больше возможностей. В конечном итоге результат справедлив“.

Следующий матч сборная Эстонии проведет в воскресенье вечером, когда наша команда отправится в Швецию.

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