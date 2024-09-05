Макрон назначил премьер-министром Франции бывшего переговорщика по брекситу Мишеля Барнье

Пока неясно, сможет ли правительство Барнье заручиться доверием депутатов парламента, в котором по итогам выборов, прошедших 30 июня и 7 июля, ни одна партия не имеет абсолютного большинства.

73-летний Барнье — ветеран консервативной партии Франции „Республиканцы“ (LR). Он также работал в структурах Евросоюза и более всего известен тем, что руководил переговорами об условиях выхода Великобритании из ЕС в 2016-2019 годах.

Макрону пришлось назначить премьер-министра спустя два месяца после внеочередных выборов, на которых его собственный центристский альянс потерял места в парламенте, а правое „Национальное объединение“ Марин Ле Пен и альянс левых партий не смогли получить абсолютного большинства и самостоятельно сформировать правительство.

В парламенте приближается обсуждение бюджета на 2025 год — оно должно начаться в октябре, и необходимость выхода из сложившегося после выборов тупика усилилась.

Президент Макрон рассматривал несколько кандидатур на пост премьер-министра, подыскивая человека с достаточной поддержкой, чтобы гарантировать стабильное правительство.

В заявлении канцелярии Макрона о назначении Барнье говорится, что ему поручено „сформировать объединяющее правительство, которое будет служить стране и французскому народу“.

Барнье боролся за право стать кандидатом в президенты Франции от LR на выборах 2022 года, но проиграл своей сопернице Валери Пекресс, в итоге набравшей в первом утре менее 5%. Макрон был переизбран после победы над Ле Пен во втором туре.

В ходе этой кампании Барнье занял жесткую позицию в отношении иммиграции, предложив ввести трех-пятилетний мораторий на въезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, и заявив, что миграция „вышла из-под контроля“.

Как отмечает Financial Times, эта позиция вызвала удивление у знавших его в Брюсселе, но может заставить партию Ле Пен отнестись к нему более благосклонно.

Ле Пен заявила, что ее „Национальное объединение“ не войдет в правительство, возглавляемое Барнье.