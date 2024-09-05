ФБР: Кремль создал поддельные зеркала сайта Delfi для проведения кампании по дезинформации

По данным ведомства, всего были созданы зеркала как минимум 14 европейских медиа. Помимо Delfi, это немецкие Der Spiegel, Bild, T-Online, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung, французские Le Monde и Le Parisien, британская Daily Mail, итальянская La Repubblica, а также агентство Reuters, „Украинская правда“ и Oboz.ua. Также зеркала создали для некоторых ближневосточных медиа.

Домены были зарегистрированы через американские компании, для этого использовались поддельные личности и адреса на защищенном почтовом сервисе Proton. Оплата регистрации фальшивых зеркал проводилась через криптовалюты с нескольких кошельков. Проанализировав данные переводов, ФБР обнаружило, что эти кошельки связаны с человеком, который при регистрации на криптобиржах использовал российские документы и заходил туда с российского IP-адреса. Этого человека в докладе называют Константином.

Два сайта, мимикрирующих под ресурсы Delfi, были зарегистрированы между 26 июня и 2 октября 2022 года. Как утверждает ФБР, они работали по адресам delfi.top и delfi.today. Это домены зарегистрировал пользователь, указавший место жительства в Германии и использовавший немецкий IP-адрес, а его криптокошелек входит в набор, который финансирует Константин.

Еще одно фальшивое зеркало, сайт delfi.life, было зарегистрировано другим пользователем. ФБР не приводит подробностей о его деятельности, а также не указывает время и способ регистрации, однако также связывает эту „онлайн-персону“ с Константином. Пользователь использовал те же компании для регистрации доменного имени, а также создавал „клоны“ тех же СМИ, что и его коллеги.

По данным ФБР, на момент подготовки документа из трех поддельных сайтов Delfi работал только один: delfi.top. Сейчас ни один из них не открывается. Редакции не удалось изучить содержание этих сайтов, в популярных интернет-архивах нет копий их страниц.