Мнение
05.09.2024, 20:04

Изучающие эстонский язык нуждаются не в насмешках, а во всесторонней поддержке

 
Станислав Немержицкий
Станислав Немержицкий
Станислав Немержицкий
ФОТО: Jake Farra | Erakogu

Репортаж о первокласснике Степане, вышедший 3 сентября в эфир Kanal 2, был заслуженно раскритикован на страницах Eesti Päevaleht и других изданий за его подачу и проведенные журналистом интервью. Однако этот случай обнажил куда более глубокие проблемы в нашем обществе. Мы утратили чувство единства, и сегодня те, кто нуждается в помощи и поддержке, чтобы адаптироваться к новым условиям, оказываются в безвыходном положении, считает Станислав Немержицкий, руководитель в области исследовательских проектов Института эстонского языка.

Переход на эстоноязычное образование – наше общее дело

Прошло всего три дня с начала исторического учебного года, когда все дети, без исключения, начали учиться на эстонском языке. Три дня. Позвольте подчеркнуть очевидное: нельзя ожидать, что за такое короткое время первоклассники достигнут выдающихся результатов и овладеют языком в совершенстве. Однако, судя реакциями в социальных сетях на телесюжет и последующую новость о том, что Kanal 2 прекратил сотрудничество с репортером, кажется, что у некоторых телезрителей действительно были ожидания, что с 1 сентября все автоматически заговорят на эстонском языке.

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