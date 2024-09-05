Изучающие эстонский язык нуждаются не в насмешках, а во всесторонней поддержке

Прошло всего три дня с начала исторического учебного года, когда все дети, без исключения, начали учиться на эстонском языке. Три дня. Позвольте подчеркнуть очевидное: нельзя ожидать, что за такое короткое время первоклассники достигнут выдающихся результатов и овладеют языком в совершенстве. Однако, судя реакциями в социальных сетях на телесюжет и последующую новость о том, что Kanal 2 прекратил сотрудничество с репортером, кажется, что у некоторых телезрителей действительно были ожидания, что с 1 сентября все автоматически заговорят на эстонском языке.