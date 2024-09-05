05.09.2024, 20:04
Изучающие эстонский язык нуждаются не в насмешках, а во всесторонней поддержке
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Репортаж о первокласснике Степане, вышедший 3 сентября в эфир Kanal 2, был заслуженно раскритикован на страницах Eesti Päevaleht и других изданий за его подачу и проведенные журналистом интервью. Однако этот случай обнажил куда более глубокие проблемы в нашем обществе. Мы утратили чувство единства, и сегодня те, кто нуждается в помощи и поддержке, чтобы адаптироваться к новым условиям, оказываются в безвыходном положении, считает Станислав Немержицкий, руководитель в области исследовательских проектов Института эстонского языка.