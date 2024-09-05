Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправлен в отставку

Кулеба написал заявление об отставке накануне, 4 сентября. Его прошение опубликовал в соцсетях спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Определиться с отставкой министра депутаты должны были еще в среду. Однако Верховная рада закрыла заседание, так и не поставив этот вопрос на голосование.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, объясняя перестановки в правительстве, заявил, что перемены затронут и МИД. „Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не будут исключением“, — сказал Зеленский.

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года.

Перед голосованием в Верховной раде министру позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и поблагодарил за совместную работу.

„Сегодня я говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное руководство внешней политикой Украины. Соединенные Штаты будут продолжать нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России“, — написал Блинкен в соцсети Х.

Новым министром иностранных дел станет, скорее всего, Андрей Сибига, первый заместитель Дмитрия Кулебы. Именно его кандидатуру в четверг внес на рассмотрение Верховной рады президент Владимир Зеленский.

Сибига — кадровый дипломат. Он работал на различных должностях в МИД, с 2016-го по 2021 год был послом Украины в Турции, а затем занял пост заместителя руководителя офиса президента, где курировал вопросы внешней политики. В МИД он вернулся в июле этого года.

Дальнейшая судьба Кулебы пока неизвестна. Источники издания „РБК-Украина“ сообщали, что ему могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или НАТО — или же должность посла в Бельгии и Люксембурге.

На этой неделе в правительстве Украины произошли масштабные перестановки.