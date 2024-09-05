Говорил ли американский генерал, что операция ВСУ в Курской области стала самой неоправданной в XXI веке?

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года, когда украинская армия прорвала первые оборонительные линии и продвинулась вглубь международно признанной российской территории. Издание The Economist пишет , что ВСУ за семь дней операции захватили почти такую же по площади территорию РФ, какую российские военные оккупировали в Украине с начала 2024 года. Официальный Киев считает операцию в Курской области успешной: например, ВСУ удалось взять в плен большое число российских военных, пополнив так называемый обменный фонд. Кроме того, Украина с помощью удачного наступления под Курском надеялась отвлечь российские войска от линии фронта в Донецкой области, поднять моральный дух своих солдат и стимулировать военную поддержку со стороны западных союзников. Тем не менее российские власти наряду с некоторыми западными экспертами назвали эту атаку стратегической ошибкой.

21 августа в Telegram появилось видео с логотипом американского новостного агентства Bloomberg, в котором приводилась цитата американского военного аналитика, генерала в отставке Брэдли Герике. В ролике утверждалось, что в подкасте портала Military.com военный дал нелестную оценку действиям ВСУ в Курской области: „Соотношение вложенных сил и средств к результату операции ВСУ в Курске беспрецедентно для XXI века. По степени провальности ни одну военную операцию недавнего времени нельзя поставить рядом с Курском. Достигнутые результаты ничтожны на фоне объёма сожжённых материальных и людских ресурсов“. Далее Герике якобы сравнил атаку Украины на Курскую область с выводом войск США из Афганистана в 2021 году и подытожил, что операция ВСУ была ещё более неудачной: „Мы ушли с минимальными потерями, а Украина вбухала туда отборную живую силу и технику, бессмысленное уничтожение которых — дело считаных недель. Отступать украинцам некуда, и русские устроят им „мясорубку“, в чём изрядно поднаторели. Вся живая сила и снаряжение, которые Запад в поте лица собирал для Украины по миру, обречены“, — цитируют Герике Telegram-каналы.Это видео опубликовали, например, „ Осташко! Важное “ (177 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Коза кричала “ (112 000), „ Узел связи “ (52 000) и „ Семён Пегов | War Gonzo “ (34 000). Новостью также поделились некоторые российские СМИ , пользователи „ ВКонтакте “, Threads , X , „ Дзен “, LiveJournal , Instagram и Facebook .

На видео, которое распространяют российские Telegram-каналы, виден логотип агентства Bloomberg. Тем не менее „Проверено“ не обнаружило этот ролик ни на одной платформе, где агентство обычно публикует свой видеоконтент, — официальном сайте и страницах в TikTok, Facebook, Instagram и YouTube.

Если сравнивать видео из Telegram с новостными роликами Bloomberg, можно заметить ряд нестыковок. Во-первых, обычно сюжеты агентства представляют собой нарезку из нескольких видео, которая сопровождается комментариями диктора или героя сюжета и субтитрами на английском языке. В ролике из Telegram голосовая аудиодорожка отсутствует. Во-вторых, ни в одном оригинальном ролике Bloomberg нет логотипа, а в видео из вирусных постов анимированный логотип видно в правом верхнем углу на протяжении всего сюжета. В-третьих, Bloomberg, как правило, указывает первоисточник роликов, использованных в своих материалах, а также уточняет место и дату съёмки (например, Курская область или Западный берег реки Иордан). В видео из Telegram подобных титров нет. И наконец, „Проверено“ не удалось найти ни одного квадратного видео в аккаунтах Bloomberg — они либо вертикальные (с соотношением сторон 9:16), либо горизонтальные (16:9). 22 августа в комментарии для агентства AFP представители американского издания подтвердили, что не имеют отношения к распространившемуся в Telegram видео.

Брэдли Герике, которому приписывают цитаты о Курской операции ВСУ, — доктор исторических наук, генерал-майор в отставке, который долгое время занимал должность главного стратега в штабе Армии США. На сайте Military.com, в подкасте которого военный якобы участвовал, нет ни одного упоминания генерала Герике и его мнения об операции ВСУ в Курской области. Судя по плейлисту на Spotify, подкаст сайта Military.com выходит раз в месяц. Последняя на момент распространения вирусного ролика серия появилась 26 июля 2024 года, за полторы недели до начала атаки ВСУ на Курскую область, и была посвящена тренировочному лагерю Военно-морских сил США. Также „Проверено“ не удалось найти ни одного упоминания интервью с генералом Герике на тему Курской области в крупных американских или европейских СМИ. Поиск по англоязычной цитате, которую приписывают военному эксперту, тоже не дал никаких результатов.

По данным сервиса TGStat, раньше всех фейковое видео опубликовал Telegram-канал „Секреты Винакоса“ 21 августа в 20:54 по московскому времени.

Ранее „Проверено“ разобрало десятки поддельных роликов, якобы выпущенных авторитетными иностранными СМИ, такими как Euronews, BBC, Reuters и Deutsche Welle. Такие видео обычно представляют собой нарезку из фотографий и клипов из открытых источников, поверх которых наложены текстовые титры, сообщающие сфабрикованную новость.

Таким образом, разошедшееся в Telegram видео с цитатами американского генерала Герике — фейк. Ни в одном сколько-нибудь авторитетном зарубежном СМИ нет его цитат об операции Украины в Курской области. Выпуска подкаста, о котором написали пророссийские Telegram-каналы, тоже не существует.

Итог: Фейк