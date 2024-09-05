В Мюнхене произошла стрельба у консульства Израиля

Стрельба произошла в центре Мюнхена утром в четверг, 5 сентября, сообщает полиция столицы Баварии. Указывается, что полиция направила сотрудников к месту происшествия - Документационному центру истории национал-социализма в центре города.

Вблизи этого центра расположено генеральное консульство Израиля. „В районе площади Каролиненплац полиция открыла огонь по подозрительному человеку, тот был ранен“,- написала полиция Мюнхена в соцсети X. Место происшествия оцеплено.

Между тем еженедельник Der Spiegel пишет, что в полицейской операции задействован и вертолет.

Полиция: Заметили на улице человека с оружием и открыли огонь

Таблоид Bild написал, что подозреваемый был вооружен длинноствольным оружием. Мужчина подъехал к Центру документации и открыл огонь по полицейскому посту, расположенному перед зданием, следует из публикации. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что ее сотрудники заметили человека, который явно имел при себе огнестрельное оружие. Полицейские применили табельное оружие, выстрелы попали в мужчину и ранили его.

Полиция указывает в соцсети X, что на данный момент она не располагает информацией о наличии других подозрительных лиц в связи с инцидентом. Она обратилась к возможным свидетелям с просьбой загрузить сделанные ими на месте происшествия фото- и видеозаписи на специальный портал или отдать их в ближайший полицейский участок, чтобы помочь расследованию. В то же время полиция призвала граждан не рапространять фото и видео с места происшествия в социальных сетях.

Журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ронен Штайнке (Ronen Steinke) выложил в соцсеть X видеозапись, на которой, как следует из пояснения, слышна серия выстрелов перед генконсульством Израиля в Мюнхене.