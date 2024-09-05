В Мюнхене произошла стрельба у консульства Израиля
Полиция открыла ответный огонь по мужчине в центре Мюнхена, вблизи генконсульства Израиля и Документационного центра истории национал-социализма. По ее данным, нападавший был тяжело ранен и вскоре скончался, сообщает DW.
Стрельба произошла в центре Мюнхена утром в четверг, 5 сентября, сообщает полиция столицы Баварии. Указывается, что полиция направила сотрудников к месту происшествия - Документационному центру истории национал-социализма в центре города.
Вблизи этого центра расположено генеральное консульство Израиля. „В районе площади Каролиненплац полиция открыла огонь по подозрительному человеку, тот был ранен“,- написала полиция Мюнхена в соцсети X. Место происшествия оцеплено.
Между тем еженедельник Der Spiegel пишет, что в полицейской операции задействован и вертолет.
Полиция: Заметили на улице человека с оружием и открыли огонь
Таблоид Bild написал, что подозреваемый был вооружен длинноствольным оружием. Мужчина подъехал к Центру документации и открыл огонь по полицейскому посту, расположенному перед зданием, следует из публикации. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. В свою очередь пресс-служба полиции сообщила, что ее сотрудники заметили человека, который явно имел при себе огнестрельное оружие. Полицейские применили табельное оружие, выстрелы попали в мужчину и ранили его.
Полиция указывает в соцсети X, что на данный момент она не располагает информацией о наличии других подозрительных лиц в связи с инцидентом. Она обратилась к возможным свидетелям с просьбой загрузить сделанные ими на месте происшествия фото- и видеозаписи на специальный портал или отдать их в ближайший полицейский участок, чтобы помочь расследованию. В то же время полиция призвала граждан не рапространять фото и видео с места происшествия в социальных сетях.
Журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ронен Штайнке (Ronen Steinke) выложил в соцсеть X видеозапись, на которой, как следует из пояснения, слышна серия выстрелов перед генконсульством Израиля в Мюнхене.
Замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Бенедикт Франке (Benedikt Franke) рассказал журналистам, что полиция оцепила по периметру здание с офисом MSC, которое расположено рядом с Документационным центром истории национал-социализма. По словам Франке, около 9.10 утра прогремела по меньшей мере дюжина выстрелов. Полиция работает на месте событий в усиленном составе.
Сотрудники генконсульства Израиля не пострадали
Израильский МИД сообщил, что сотрудники генконсультсва в Мюнхене не пострадали. Многие из них не находились в бюро, поскольку присутствовали на мероприятиях в память о жертвах теракта на Олимпиаде в Мюнхене 5 сентября 1972 года.
Глава МВД: Мужчина, в которого стреляла полиция, скончался
Около 11 часов утра министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Hermann) сообщил, что мужчина, по которому полиция открыла ответный огонь вблизи генконсульства Израиля в Мюнхене, скончался. Данных о личности злоумышленника на момент публикации не было.
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