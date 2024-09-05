Над Беларусью уничтожены беспилотники, заявили военные. Чьи это дроны, они не уточнили

„Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами“, — говорится в заявлении первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Сергея Фролова.

„Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены“, — отчитался Фролов.

Он не уточнил, чьи это были беспилотники. Проводится проверка, сказано в заявлении.

В ночь на четверг о проникновении нескольких беспилотников в воздушное пространство Беларуси сообщил мониторинговый проект „Беларускі Гаюн“. Из его сообщений следовало, что это были российские дроны-камикадзе типа Shahed, которые были сбиты истребителями под Гомелем.

Не первый раз

Дроны залетают на территорию Беларуси уже не впервые. Как ранее сообщал „Беларускі Гаюн“, этим летом российские „шахеды“ не менее четырех раз проникали в Беларусь, которой приходилось поднимать против них боевую авиацию.

16 июля, по данным проекта, российский беспилотник Shahed-131/136 зашел в Гомельскую область из украинской Чернобыльской зоны и взорвался в 55 км от Бобруйска (в 120 км от границы с Украиной).

„Нам доподлинно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе, что прямо подтверждает — шахеды, которые залетают на территорию Беларуси — никакие не „учебные“ или „разведывательные“, а реальные с боекомплектом на борту. И предназначались они для атаки по территории Украины“, — подчеркивал „Беларускі Гаюн“.

О том, что российские „шахеды“ залетали в воздушное пространство Беларуси, сообщали также Воздушные силы ВСУ, однако официальный Минск или Москва никаких комментариев на этот счет не давали.

Почему это происходит

Военные эксперты выдвигали несколько версий того, почему российские беспилотники начали залетать в Беларусь.