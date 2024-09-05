Мнение
05.09.2024, 14:02

Герассименко о сюжете Kanal 2: „Журналисты не имеют права при отсутствии скандалов выдумывать их на пустом месте ради кликов“

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Марк Герассименко
Марк Герассименко
Марк Герассименко
ФОТО: Erakogu

Сюжет видеорепортажа о переходе на эстонский язык образования построен таким образом, чтобы заставить зрителя думать, что с переходом - серьезные проблемы, считает публицист и обозреватель СМИ Марк Герассименко.

Учебный год в школах начался в праздничной атмосфере: нарядно одетые дети и родители пришли с цветами на торжественные линейки. Вместо того, чтобы смонтировать праздничный сюжет, журналистка Kanal 2 Керту Юккум решила нарисовать неприглядную для зрителей картину перехода на эстонский язык обучения. Одна проблема: получившийся репортаж-страшилка имеет такое же отношение к реальности, как голливудские фильмы про вампиров и зомби.

Из репортажа „Как хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, знает эстонский язык?“ зритель узнал, что русскоязычные ученики не знают эстонского языка, отказываются вставать во время гимна Эстонии, а сами линейки проводятся на русском языке.

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