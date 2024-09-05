Герассименко о сюжете Kanal 2: „Журналисты не имеют права при отсутствии скандалов выдумывать их на пустом месте ради кликов“

Учебный год в школах начался в праздничной атмосфере: нарядно одетые дети и родители пришли с цветами на торжественные линейки. Вместо того, чтобы смонтировать праздничный сюжет, журналистка Kanal 2 Керту Юккум решила нарисовать неприглядную для зрителей картину перехода на эстонский язык обучения. Одна проблема: получившийся репортаж-страшилка имеет такое же отношение к реальности, как голливудские фильмы про вампиров и зомби.