05.09.2024, 14:02
Герассименко о сюжете Kanal 2: „Журналисты не имеют права при отсутствии скандалов выдумывать их на пустом месте ради кликов“(1)
ФОТО: Erakogu
Сюжет видеорепортажа о переходе на эстонский язык образования построен таким образом, чтобы заставить зрителя думать, что с переходом - серьезные проблемы, считает публицист и обозреватель СМИ Марк Герассименко.
Учебный год в школах начался в праздничной атмосфере: нарядно одетые дети и родители пришли с цветами на торжественные линейки. Вместо того, чтобы смонтировать праздничный сюжет, журналистка Kanal 2 Керту Юккум решила нарисовать неприглядную для зрителей картину перехода на эстонский язык обучения. Одна проблема: получившийся репортаж-страшилка имеет такое же отношение к реальности, как голливудские фильмы про вампиров и зомби.
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