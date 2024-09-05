В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроков

„Были выбраны следующие игроки: Эрлинг Холанд, Йорген Ларсен, Антонио Нуса, Оскар Бобб, Эйнар Гундерсен и Йорген Юве, — сообщил Сольбаккен. — Эйнар Гундерсен умер в 1962 году. Йорген Юве умер в 1983 году. Оскар Бобб получил длительную травму и в последнее время тренируется в Барселоне“, передает слова тренера РБК.

„Тогда мы начали задаваться вопросом: это было серьезно? В результате нам пришлось звонить в антидопинговую службу“.

В антидопинговой службе признали ошибку и отметили гостеприимство футбольной федерации. „Вчера они тоже отнеслись к этому с юмором. Но тот факт, что здесь была допущена большая ошибка, неудивителен“, — заявили в службе.

Сольбаккен признался, что даже не представляет, как такое могло произойти. „Тогда они должны были попросить всех из списка лучших бомбардиров“, — добавил он.

Йорген Юве — лучший бомбардир сборной Норвегии за всю историю с 33 голами. Эйнар Гундерсен забил 26 мячей — третий результат. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Эрлан Холанд (31), который является единственным действующим игроком в топ-10.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .