Отпустили в обмен на дань? Владимир Путин пообещал дать Монголии совсем немного денег

Во вторник 3 сентября закончился визит Владимира Путина в соседнюю с Россией Монголию. Итоги можно назвать смешанными. С одной стороны Путину повезло - он не был арестован по ордеру МУС, хотя раньше Монголия брала на себя обязательства выполнять решения. С другой, двухдневное путешествие российского лидера не принесло РФ никаких существенных договоренностей. Страны лишь проговорили, что в будущем, Российский государственный фонд прямых инвестиций (РФПИ) может дать Монголии кредит на реконструкцию одной угольной ТЭЦ и вложит немного средств в строительство другой, пишет Delfi.lv.