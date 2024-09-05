Отпустили в обмен на дань? Владимир Путин пообещал дать Монголии совсем немного денег
Во вторник 3 сентября закончился визит Владимира Путина в соседнюю с Россией Монголию. Итоги можно назвать смешанными. С одной стороны Путину повезло - он не был арестован по ордеру МУС, хотя раньше Монголия брала на себя обязательства выполнять решения. С другой, двухдневное путешествие российского лидера не принесло РФ никаких существенных договоренностей. Страны лишь проговорили, что в будущем, Российский государственный фонд прямых инвестиций (РФПИ) может дать Монголии кредит на реконструкцию одной угольной ТЭЦ и вложит немного средств в строительство другой, пишет Delfi.lv.
В состав российской делегации вошли замруководителя администрации Путина Максим Орешкин, министры иностранных дел, энергетики, транспорта, природных ресурсов, главы „Роснефти“ и РЖД, гендиректор „Росатома“ и ряд других официальных лиц. Визит продолжался два дня - 2 и 3 сентября. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принимал Путина в специально построенной по такому случаю во дворе президентского дворца юрте.