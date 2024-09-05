ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Как проходила секретная операция по освобождению Эстона Кохвера

Когда ровно десять лет назад россияне похитили офицера Полиции безопасности Эстона Кохвера, над его освобождением работали две команды: одна — как можно громче и публичнее, другая — как можно тише и незаметнее. По прошествии времени стало понятно, что многие удивительные события того времени были не случайностью, а частью долгосрочного плана по освобождению Кохвера.