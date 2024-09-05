Эстонский Экспресс
05.09.2024, 13:35

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Как проходила секретная операция по освобождению Эстона Кохвера

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Офицера КаПо похитили ровно 10 лет назад в этот день

Когда ровно десять лет назад россияне похитили офицера Полиции безопасности Эстона Кохвера, над его освобождением работали две команды: одна — как можно громче и публичнее, другая — как можно тише и незаметнее. По прошествии времени стало понятно, что многие удивительные события того времени были не случайностью, а частью долгосрочного плана по освобождению Кохвера.

В конце сентября 2015 года сливки мировой политики собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Мировые СМИ трезвонили, что президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин в рамках Ассамблеи впервые встретятся наедине.

Но перед долгожданной встречей Путину пришлось решать вопрос, связанный с эстонцами.

Российским дипломатам целый год не давали забывать об одном деле, и ключевой фигурой этого дела был офицер эстонской Полиции безопасности Эстон Кохвер. И как раз к началу Генеральной Ассамблеи секретные переговоры между эстонскими и российскими спецслужбами достигли той точки, когда оставалось только перейти финишную черту — принять решение о будущем Кохвера.

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