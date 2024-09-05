05.09.2024, 13:35
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Как проходила секретная операция по освобождению Эстона Кохвера(1)
Офицера КаПо похитили ровно 10 лет назад в этот день
Когда ровно десять лет назад россияне похитили офицера Полиции безопасности Эстона Кохвера, над его освобождением работали две команды: одна — как можно громче и публичнее, другая — как можно тише и незаметнее. По прошествии времени стало понятно, что многие удивительные события того времени были не случайностью, а частью долгосрочного плана по освобождению Кохвера.
В конце сентября 2015 года сливки мировой политики собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.
Мировые СМИ трезвонили, что президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин в рамках Ассамблеи впервые встретятся наедине.
Но перед долгожданной встречей Путину пришлось решать вопрос, связанный с эстонцами.
Уже заказано?