Что означают аббревиатуры топливных биодобавок и что эти добавки делают?

Руководитель по автомойкам и топливу Circle K Eesti Керт Аадер пояснил, что согласно действующему в Эстонии Закону о жидком топливе, продавец топлива обязан обеспечить, чтобы к концу каждого календарного года не менее 7,5% всей энергии для дорожного транспорта – в виде моторного топлива и электроэнергии – было произведено из возобновляемых источников. То есть рассчитывается общая энергия всего проданного топлива, а не его физическое количество.

„Не имеет значения, какого вида это топливо. Если бы у нас было достаточно электромобилей, использующих зарядные станции Circle K, в принципе мы могли бы выполнить это требование исключительно за счет проданной зеленой электроэнергии. К сожалению, электромобили пока не настолько распространены, а объемы зарядки электричеством даже близко не соответствуют количеству другого используемого топлива. Поэтому для достижения этих 7,5% мы должны использовать продукты, произведенные из возобновляемых источников энергии“, - сказал Аадер.

Circle K выполняет свои обязательства по использованию возобновляемой энергии за счет продажи „зеленой“ электроэнергии и синтетического дизельного топлива (HVO), но при этом в Эстонии на заправках доступны различные виды биотоплива и их смеси, включая HVO, биодизель и биоэтанол. Каждое из них имеет свои особенности и свойства.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)

Парафиновое дизельное топливо HVO (гидроочищенное растительное масло) – это биотопливо, получаемое из растительных масел и животных жиров. HVO производят в процессе химического гидрирования, при котором из сырья удаляется кислород, и оно превращается в углеводороды.

Преимущества: