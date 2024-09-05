Что означают аббревиатуры топливных биодобавок и что эти добавки делают?(2)
В Европейском союзе в отношении моторного топлива существует требование – определенная часть продаваемого транспортного топлива должна производиться из возобновляемого сырья. Обычно это требование выполняется за счет использования биодобавок. Какие же добавки используют продавцы топлива в Эстонии и что их применение означает на практике?
Руководитель по автомойкам и топливу Circle K Eesti Керт Аадер пояснил, что согласно действующему в Эстонии Закону о жидком топливе, продавец топлива обязан обеспечить, чтобы к концу каждого календарного года не менее 7,5% всей энергии для дорожного транспорта – в виде моторного топлива и электроэнергии – было произведено из возобновляемых источников. То есть рассчитывается общая энергия всего проданного топлива, а не его физическое количество.
„Не имеет значения, какого вида это топливо. Если бы у нас было достаточно электромобилей, использующих зарядные станции Circle K, в принципе мы могли бы выполнить это требование исключительно за счет проданной зеленой электроэнергии. К сожалению, электромобили пока не настолько распространены, а объемы зарядки электричеством даже близко не соответствуют количеству другого используемого топлива. Поэтому для достижения этих 7,5% мы должны использовать продукты, произведенные из возобновляемых источников энергии“, - сказал Аадер.
Circle K выполняет свои обязательства по использованию возобновляемой энергии за счет продажи „зеленой“ электроэнергии и синтетического дизельного топлива (HVO), но при этом в Эстонии на заправках доступны различные виды биотоплива и их смеси, включая HVO, биодизель и биоэтанол. Каждое из них имеет свои особенности и свойства.
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
Парафиновое дизельное топливо HVO (гидроочищенное растительное масло) – это биотопливо, получаемое из растительных масел и животных жиров. HVO производят в процессе химического гидрирования, при котором из сырья удаляется кислород, и оно превращается в углеводороды.
Преимущества:
Высокое качество: HVO обладает свойствами, аналогичными свойствам ископаемого дизельного топлива, что позволяет без модификации использовать его во всех дизельных двигателях.
Чистое сгорание: при сжигании HVO выделяется меньше сажи, оксидов азота и углекислого газа.
Долгосрочная стабильность: топливо HVO стабильнее, чем обычный биодизель – это означает, что оно не так быстро окисляется и может дольше храниться.
Биодизель (FAME - Fatty Acid Methyl Ester)
Биодизель, также известный как FAME (метиловый эфир жирных кислот), является одним из наиболее распространенных видов биотоплива, который производят из растительных масел или животных жиров с использованием метанола или этанола. Этот вид биотоплива также распространен в Эстонии, где его обычно продают в смеси с обычным дизельным топливом.
Преимущества:
Возобновляемый источник энергии: биодизель производится из возобновляемых источников, что помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.
Низкий углеродный след: при его сжигании выделяется меньше углекислого газа по сравнению с обычным дизельным топливом, что помогает сократить выбросы парниковых газов.
Недостатки:
Холодостойкость: при низких температурах биодизель может кристаллизоваться и забивать топливные фильтры, что делает его менее пригодным для использования в зимних условиях.
Окисление: биодизель склонен быстрее окисляться, то есть при длительном хранении он может терять свои свойства.
Биоэтанол
Биоэтанол – это этанол, который производится путем ферментации биомассы (например, кукурузы, сахарного тростника или пшеницы). Преимущественно его используют в смеси с бензином.
Преимущества:
Возобновляемый источник энергии: биоэтанол производят из растительной биомассы, что делает его возобновляемым источником топлива.
Углеродная нейтральность: растения, из которых производится биоэтанол, в процессе выращивания поглощают углекислый газ, что компенсирует выбросы CO2 при его сжигании.
Недостатки:
Плотность энергии: у биоэтанола более низкая энергетическая плотность по сравнению с бензином или дизельным топливом, то есть для преодоления одинакового расстояния автомобилю может потребоваться больше топлива.
Совместимость с транспортными средствами: не все транспортные средства могут работать на биоэтаноле, особенно с более высокими смесями, такими как E85.
Использование в Эстонии: бензин Е10 доступен в Эстонии и предлагается на некоторых заправочных станциях. Сам по себе биоэтанол особенно популярен среди автомобилей flex-fuel (автомобилей с гибким выбором топлива), которые могут работать и с топливом с более высоким содержанием этанола.
Биометан
Биометан – возобновляемый газ, получаемый в результате анаэробного разложения органических материалов (например, сельскохозяйственных отходов или осадков сточных вод). Он может использоваться как для отопления, так и в качестве топлива, являясь более экологичной альтернативой ископаемому природному газу. В Эстонии биометан в основном используется в работающих на газе автомобилях.
Преимущества:
Углеродная нейтральность: производство и использование биометана практически углеродно-нейтрально, поскольку в процессе выделяется столько же углекислого газа, сколько и при естественном разложении органических материалов.
Местное производство: биометан можно производить прямо на месте в Эстонии, что снижает зависимость от импортируемого ископаемого топлива.
Помимо биотоплива, многие продавцы также предлагают топливо со специальной маркировкой. На заправках Circle K это 95 milesPLUS и 98 milesPLUS. „Проще говоря, это топливо с добавками, которые полезны для двигателя и снижают расход топлива, то есть на одном и том же количестве топлива можно будет проехать больше“, - объяснил Аадер.
Добавки помогают предотвратить образование отложений на впускных клапанах и способствуют удалению с них уже имеющихся отложений. Они также поддерживают чистоту форсунок и/или карбюратора и защищают топливный бак и топливную систему от коррозии и замерзания. Благодаря дополнительному очищающему и смазывающему эффекту между движущимися частями двигателя возникает меньше трения, а значит для преодоления сопротивления трения требуется. В результате снижается расход топлива и увеличивается мощность.
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