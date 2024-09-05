Легкоатлетка скончалась после ожогов и ссоры с бойфрендом

Бегунья из Уганды Ребекка Чептеги скончалась после обширных ожогов тела, которые получила во время ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает BBC. Бойфренд облил спортсменку из канистры с бензином и поджёг. Несколько дней Ребекка находилась в критическом состоянии. Ей было 33 года.