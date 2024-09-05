Стрельба в американской школе: не менее четырех погибших, нападавший задержан

Власти штата заявили, что подозреваемый в нападении задержан, что в подобных случаях — большая редкость (обычно стрелок погибает в перестрелке с полицией).

На этот раз также поступали сообщения о том, что стрелок „нейтрализован“, однако полиция штата опровергла эту информацию.

Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.

Ему будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, и его будут судить как взрослого, а не несовершеннолетнего.

В мае 2023 года сотрудники ФБР получили анонимные сообщения о том, что Грей в интернете угрожал устроить в школе стрельбу, и допросили его, но не арестовали.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что власти все еще собирают информацию о произошедшем.

Местные журналисты поговорили со школьниками, пережившими стрельбу, и рассказывают о произошедшем со слов очевидцев.

В частности, ученица Александра Ромеро рассказала Atlanta Journal Constitution, что сидела на уроке, когда в коридоре раздались первые крики. Вскоре кто-то ворвался в класс и стал кричать ученикам, чтобы они пригнулись и по возможности нашли укрытие.

„Я только помню, как у меня руки тряслись, — цитирует издание школьницу. — Мне было так плохо, потому что все плакали, и все пытались разыскать своих братьев и сестер“.

Четырнадцатилетняя Камилла Нелмс рассказала корреспондентам NBC News, как пыталась найти укрытие, пока пули разносили штукатурку на стенах ее класса.

„Я плакала, я не хотела умирать таким образом, — вспоминает Нелмс. — Не так я бы хотела встретиться с Господом“.

„Покончить с эпидемией насилия“

Президент США Джо Байден выразил соболезнования погибшим, пострадавшим и их семьям, заявив, в частности, что Америка „не может и дальше принимать [подобные трагедии] за норму“.