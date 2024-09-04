Правда ли, что в День флага РФ на „Сфере“ в Лас-Вегасе показали российский триколор?

„Сфера“ (Sphere at the Venetian Resort) — это концертная площадка, находящаяся в городе Парадайс, южном пригороде Лас-Вегаса. Проект, тогда известный как MSG Sphere Las Vegas, был анонсирован в 2018 году, а открыли арену в конце сентября 2023-го. Согласно официальному сайту , это крупнейшая в мире сферическая конструкция: её высота составляет более 360 футов (около 110 м), а площадь внешнего программируемого светодиодного экрана — 580 000 квадратных футов (почти 54 000 кв. м). Впервые внешний дисплей был полностью освещён почти за три месяца до открытия, в честь Дня независимости США (4 июля).

Фотографии и видео с флагом РФ в США завирусились и во „ВКонтакте“. Причём в одном паблике уточнили, что их во время отпуска в Лас-Вегасе сделала екатеринбурженка , а в другом — жительница Челябинска . Владельцы многих сообществ не высказывали сомнения в подлинности снимков (примеры тут , тут и тут ), однако встречаются посты, где изображения называют возможным монтажом или фотошопом . Кроме того, снимки распространяются и в англоязычном сегменте соцсетей — как в Telegram (у одного из постов 5000 просмотров), так и в соцсети X (290 000).

День государственного флага ежегодно отмечают в России 22 августа. В 2024 году в соцсетях в этот день завирусились сообщения, согласно которым в американском Лас-Вегасе демонстрировалось гигантское изображение российского триколора. Например, в Telegram-канале „ Дядька Гарри TV “ (8000 просмотров на момент написания этого разбора) выложили 12-секундный ролик с подписью: „Смотрите, как в Лас-Вегасе отмечают День флага Российской Федерации“. 26 августа аналогичное 10-секундное видео прокомментировал Telegram-канал „ Саня во Флориде “ (512 000 просмотров): „Лас-Вегас, Невада, США. Поздравления с прошедшим Днём российского флага. В западных соцсетях стоит запах гари от взорвавшихся пуканов украинских троллей“. Сразу несколько подобных роликов и снимков 22 августа опубликовал канал „ Дорогая хурма “ (147 000 просмотров). „А тем временем в Лас-Вегасе MSG Sphere, самый большой сферический экран в мире, окрасился… Что ни говори, а в Вегасе знают, как с размахом отпраздновать день рождения русского флага“, — говорилось в посте. Похожие публикации встречаются более чем в сотне Telegram-каналов, среди которых „ Выпускайте Кракена! “ (62 000 просмотров), „ Медиастанция “ (35 000), „ Гагаузская республика “ (11 000) и др. При этом в канале „ Россия 2.0 “ (50 000 просмотров) предположили, что опубликованное там видео может быть ненастоящим: „Не знаем, правда это или нет, но выглядит впечатляюще!“

Всего „Проверено“ обнаружило пять разных фото и видео, якобы подтверждающих, что в августе 2024 года в День флага РФ на „Сфере“ демонстрировали российский триколор. Среди них два снимка, предположительно сделанных рядом с ареной, и три видео продолжительностью 5, 10 и 12 сек.

„Проверено“ не обнаружило в соцсетях Sphere никаких упоминаний того, что 22 августа на экранах продемонстрировали российский флаг. Не писали об этом событии и американские СМИ. Кроме того, в тот день многочисленные пользователи Instagram* делились своими фото и видео, на которых запечатлена популярная среди местных жителей и туристов „Сфера“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут), однако изображений флага РФ среди них не было.

Фактчекеры проекта „Ґвара медіа“ обратились за комментарием в компанию Sphere Entertainment Co., которая владеет и управляет „Сферой“. В пресс-службе журналистам сообщили, что изображение (не уточняется, какое именно из распространившихся по Сети) ненастоящее и что оно было обработано цифровым способом.

Украинские фактчекеры предполагают, что для создания 12-секундной видеоподделки авторы фейка использовали ролик, опубликованный в TikTok-аккаунте и YouTube-канале Sphere в январе 2024 года. На нём не было ни флага РФ, ни символов других стран. При этом исходное видео было замедлено. „Проверено“ сравнило два ролика и пришло к тому же выводу, поскольку ракурс съёмки, уличное освещение и движение автомобилей совпадают.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Кроме того, мы обнаружили оригинал 10-секундной фальшивой записи. Исходный видеоряд появился на YouTube-канале пользователя Ryan Odom ещё 22 сентября 2023 года. На исходном видео на экране „Сферы“ демонстрировали эмодзи, а не российский триколор. При создании фейка также изменили закадровый звук.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Первоисточники двух вирусных фото и оставшегося 5-секундного видео „Проверено“ найти не удалось.

Наиболее ранняя публикация о демонстрации флага РФ на „Сфере“ среди тех, что смогло отследить „Проверено“, вышла вечером 22 августа. Так, пост с 12-секундным роликом появился в упомянутом выше Telegram-канале „Дядька Гарри TV“ в 19:00 по московскому времени, когда в Лас-Вегасе ещё было 9 часов утра. Исходя из того, что на видео запечатлено тёмное время суток, получается, что в американском городе празднование должно было проходить раньше, чем в России, то есть в ночь с 21 на 22 августа. Другие два ролика и два снимка, по нашим данным, впервые были опубликованы в 19:01 по московскому времени в канале „Дорогая хурма“. Согласно описанию, этим блогом управляет главный редактор российского издания „Новое.Медиа“ Лара Ржондовская.

Таким образом, 22 августа на „Сфере“ в Лас-Вегасе не демонстрировали российский триколор, что опровергла владеющая ареной компания. Кроме того, нам и нашим коллегам удалось найти первоисточники двух роликов, послуживших основой для подделок. Учитывая, что остальные материалы изначально появились с ними в одной публикации, нет никаких оснований считать оставшиеся фото и видео подлинными.

Итог: Фейк