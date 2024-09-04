США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян из-за попыток России повлиять на американские выборы

Под санкции попали 10 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ и пяти ее дочерних структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik.

Также ограничения ввели против главного редактора RT Маргариты Симоньян и восьми топ-менеджеров RT, среди них — заместители главного редактора Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного информационного вещания RT Андрей Кияшко, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева.

Минфин сообщил, что структуры медиагруппы „Россия сегодня“ внесли в список иностранных миссий, власти введут визовые ограничения и объявят о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.

Кроме того, под санкции попало АНО „Диалог“ и ее генеральный директор Владимир Табак.

„Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, глубокие подделки и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов“, — говорится в заявлении Минфина.

В Минюсте США, в свою очередь, сообщили, что предъявили обвинения в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег двум сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой. По версии ведомства, сотрудники российского государственного СМИ потратили почти 10 миллионов долларов на публикацию тысячи видеороликов в защиту российских интересов.

Маргарита Симоньян прокомментировала введенные санкции в своем телеграм-канале: „Тю. Проснулись“, — написала она.

Ранее 4 сентября CNN сообщил со ссылкой на источники, что США собираются обвинить власти России в том, что они пытаются повлиять на президентские выборы в США в 2024 году, используя подконтрольные СМИ и другие платформы для распространения дезинформации.