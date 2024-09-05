В Кохтла-Ярве наградят лучших выпускников гимназий: медалисты получат по несколько сотен евро

Такая мера поддержки будет применена только в 2024 году. Золотые медалисты получат 400 евро, выпускники с серебряной медалью – 300 евро. Размер награды соответствует той, что была назначена распоряжением городского управления лучшим выпускникам гимназий, находящихся в Кохтла-Ярве, в 2024 году.

По словам председателя городского собрания Эдуарда Одинца, собрание приняло решение наградить в этом году выпускников школ, находящихся за пределами города, наравне с выпускниками расположенных в Кохтла-Ярве школ. „Важно отметить выдающиеся успехи молодежи в учебе, наградить их и мотивировать на дальнейшее получение образования“, – прокомментировал Одинец. Он уточнил, что для присуждения денежной награды важно, чтобы выпускник на момент окончания школы имел прописку в Кохтла-Ярве.

Для получения пособия гимназиям следует подать к 1 декабря дигитально подписанное ходатайство по электронной почте городского управления Кохтла-Ярве. Форму можно найти на домашней странице города.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .