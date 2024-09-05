Управа Ласнамяэ приглашает: играйте в „Ласнамяэ Бинго“ и выигрывайте призы!

„Данный проект дополняет недавно запущенную нами серию мероприятий „Открой для себя Ласнамяэ“, в рамках которой уже состоялись две увлекательных экскурсии „Старый город Ласнамяэ“ в районе Сикупилли-Маяка. Я рад, что интерес к нашему району достаточно высок – места на экскурсиях были заполнены в течение нескольких часов. В качестве следующего шага мы предлагаем жителям Ласнамяэ и всем остальным возможность открыть для себя наш район через различные события и мероприятия, играя в „Ласнамяэ Бинго““, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Чтобы принять участие в бинго, необходимо взять на инфостоле, в подведомственном учреждении или на мероприятии управы района Ласнамяэ специальную карточку, на которой в дальнейшем нужно будет собирать печати. Это повысит интерес жителей района к мероприятиям, которые проводит управа района, и станет увлекательным способом времяпрепровождения для детей и взрослых. Первые 100 карточек уже нашли своих владельцев на субботнем праздновании Дня Ласнамяэ.

„Я призываю всех жителей и гостей района Ласнамяэ принять участие в бинго, ведь среди самых активных участников мы разыграем прекрасные призы“, – сказал Кирилл Клаус.

Карточка бинго „Открой для себя Ласнамяэ“ состоит из 16 кругов–полей для проставления печатей: 6 кругов с пометкой „мероприятие“, 2 круга с пометкой „подведомственное учреждение“, 2 круга с пометкой „тренировка“, 2 круга с пометкой „экскурсия“, 2 круга с пометкой „рождественское мероприятие“ и по одному кругу с пометкой „библиотека Ласнамяэ“ и „управа района Ласнамяэ“. Название заданий уже содержит подсказку о необходимых действиях: например, задание „мероприятие“ требует участия в развлекательном мероприятии, организованном управой района Ласнамяэ. Поскольку в бинго есть 6 кругов с названием „мероприятие“, участнику предстоит посетить 6 различных развлекательных мероприятий и т. д.