Управа Ласнамяэ приглашает: играйте в „Ласнамяэ Бинго“ и выигрывайте призы!
Управа района Ласнамяэ приглашает всех желающих принять участие в проекте „Открой для себя Ласнамяэ с бинго“, целью которого является знакомство с районом и его историей. Принять участие в проекте очень просто – достаточно взять карточку бинго на инфостоле управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), в подведомственных учреждениях или на мероприятиях, организованных районной управой.
„Данный проект дополняет недавно запущенную нами серию мероприятий „Открой для себя Ласнамяэ“, в рамках которой уже состоялись две увлекательных экскурсии „Старый город Ласнамяэ“ в районе Сикупилли-Маяка. Я рад, что интерес к нашему району достаточно высок – места на экскурсиях были заполнены в течение нескольких часов. В качестве следующего шага мы предлагаем жителям Ласнамяэ и всем остальным возможность открыть для себя наш район через различные события и мероприятия, играя в „Ласнамяэ Бинго““, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Чтобы принять участие в бинго, необходимо взять на инфостоле, в подведомственном учреждении или на мероприятии управы района Ласнамяэ специальную карточку, на которой в дальнейшем нужно будет собирать печати. Это повысит интерес жителей района к мероприятиям, которые проводит управа района, и станет увлекательным способом времяпрепровождения для детей и взрослых. Первые 100 карточек уже нашли своих владельцев на субботнем праздновании Дня Ласнамяэ.
„Я призываю всех жителей и гостей района Ласнамяэ принять участие в бинго, ведь среди самых активных участников мы разыграем прекрасные призы“, – сказал Кирилл Клаус.
Карточка бинго „Открой для себя Ласнамяэ“ состоит из 16 кругов–полей для проставления печатей: 6 кругов с пометкой „мероприятие“, 2 круга с пометкой „подведомственное учреждение“, 2 круга с пометкой „тренировка“, 2 круга с пометкой „экскурсия“, 2 круга с пометкой „рождественское мероприятие“ и по одному кругу с пометкой „библиотека Ласнамяэ“ и „управа района Ласнамяэ“. Название заданий уже содержит подсказку о необходимых действиях: например, задание „мероприятие“ требует участия в развлекательном мероприятии, организованном управой района Ласнамяэ. Поскольку в бинго есть 6 кругов с названием „мероприятие“, участнику предстоит посетить 6 различных развлекательных мероприятий и т. д.
Целью является выполнение как можно большего количества заданий. После выполнения задания участник получает штамп на карточку бинго. Среди участников будет разыграно 10 пакетов культурных мероприятий, включающих абонементы на посещение музеев, Таллиннского зоопарка, Таллиннского ботанического сада и Таллиннской телебашни. В розыгрыше призов участвуют все, у кого на карточке будет не менее 12 штампов.
Заполненные карточки можно приносить на инфостол управы района Ласнамяэ с июня 2025 года. С победителями свяжутся по телефону или электронной почте.
Дополнительную информацию о бинго и мероприятиях можно найти на домашней странице управы района Ласнамяэ www.tallinn.ee/lasnamae, в фейсбуке районной управы https://www.facebook.com/Lasnamae или на страничке в инстаграме https://www.instagram.com/lasnamae.linnaosa/.
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