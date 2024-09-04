ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (924-й день) | В Полтаве 65 человек остаются в тяжелом состоянии. В Белгородской области при обстреле погибли трое
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на вторник и утром
Семь человек погибли во Львове в результате атаки российских войск, сообщил мэр города Андрей Садовый. Среди погибших, по словам Садового, три ребенка. Также известно, что в результате удара погибли 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в городской поликлинике, мужчина (информации о нем пока нет) и, по предварительным данным, 14-летняя девочка. Подробностей об остальных жертвах не сообщалось. Пострадали более 38 человек, в их числе не менее пятерых детей. По словам мэра Львова, на территории области были зафиксированы беспилотники „Шахед“, а также ракеты „Кинжал“. Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о комбинированном ударе с использованием ракет и дронов. В районах, по которым был нанесен удар, не было ни инфраструктурных, ни военных объектов, добавил Козицкий. По его словам, при атаке были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.
Минобороны России утверждает, российские военные утром 4 сентября нанесли удар по предприятиям украинского ОПК во Львове. По версии ведомства, на этих объектах осуществлялись производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ..
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Сам Кулеба свою отставку не комментировал. Какую должность он займет после увольнения, не уточняется.
Минобороны России отчиталось, что ночью 4 сентября силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией РФ. Два дрона сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря. Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.
Основные новости к полудню
Число погибших в результате ракетного удара по Полтаве увеличилось до 53 человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Под завалами могут находиться еще пять человек. Пострадали 298 человек.
Российское военное ведомство также прокомментировало ракетный удар по Полтаве, в результате которого погибли 53 человек, еще почти 300 получили ранения. Минобороны утверждает, что российская армия нанесла удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где „под руководством иностранных инструкторов“ готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Владимир Зеленский после российского удара по Львову заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие: „Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить“.
Главные новости второй половины дня
ВСУ обстреляли рынок „Сокол“ в оккупированном Донецке, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По данным мэра города Алексея Кулемзина, погибли три человека — мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков: девочка 2011 года рождения и юноша 2009 года рождения. Ранены 10 человек.
Верховная Рада на заседании 4 сентября решила не рассматривать вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с поста главы министерства иностранных дел Украины. Источник „РБК-Украины“ в парламентской фракции „Слуга народа“ сообщил, что голосование по Кулебе решили перенести на следующее заседание, поскольку стало очевидно, что „нет потенциала“ и в зале присутствует недостаточно депутатов.
Более 500 человек, которые считались пропавшими после начала наступления ВСУ в Курской области, найдены благодаря волонтерам, силовикам и правительству региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“ чуть ранее опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Согласно этим данным, в регионе продолжаются поиски минимум 698 человек.
В селе Новая Таволжанка в Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Украинские военные обстреляли село дважды за день. Помимо трех погибших, еще три человека получили ранения. Также несколько многоквартирных домов и автомобилей получили повреждения. Новая Таволжанка находится в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы и чаще других сел подвергается обстрелам.
Медики оценивают состояние 65 пострадавших в результате российского удара по Полтаве во вторник как тяжелое, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.„Сейчас 65 человек — в тяжелом состоянии, 146 — в среднем, 87 — в легком“, — сказал он. По словам Пронина, ликвидация последствий удара и разбор завалов на территории военного института связи продолжаются. По последним данным, погибли 53 человека.
Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров, арестованный по делу о растрате более 18 миллионов рублей, заявил в суде, что намерен подписать контракт и отправиться на войну в Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал публикации в западной прессе (во вторник об этом сообщало агентство Reuters) о том, что администрация Байдена рассматривает возможность поставить Украине ракеты воздух-земля JASSM с дальностью до 900 км (у старых моделей она меньше), запускаемые с истребителей F-16.
„Они должны понимать про наши „красные линии“. Не надо шутить про наши „красные линии“. И они прекрасно знают, где они проходят“, — сказал Лавров. Как отмечает Би-би-си, в действительности Россия публично не обозначала „красные линии“, пересечение которых приведет к прямому военному конфликту со странами Запада.
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