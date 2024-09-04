ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (924-й день) | В Полтаве 65 человек остаются в тяжелом состоянии. В Белгородской области при обстреле погибли трое

ВСУ обстреляли рынок „Сокол“ в оккупированном Донецке, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По данным мэра города Алексея Кулемзина, погибли три человека — мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков: девочка 2011 года рождения и юноша 2009 года рождения. Ранены 10 человек.

Верховная Рада на заседании 4 сентября решила не рассматривать вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с поста главы министерства иностранных дел Украины. Источник „РБК-Украины“ в парламентской фракции „Слуга народа“ сообщил, что голосование по Кулебе решили перенести на следующее заседание, поскольку стало очевидно, что „нет потенциала“ и в зале присутствует недостаточно депутатов.

Более 500 человек, которые считались пропавшими после начала наступления ВСУ в Курской области, найдены благодаря волонтерам, силовикам и правительству региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“ чуть ранее опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Согласно этим данным, в регионе продолжаются поиски минимум 698 человек.

В селе Новая Таволжанка в Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Украинские военные обстреляли село дважды за день. Помимо трех погибших, еще три человека получили ранения. Также несколько многоквартирных домов и автомобилей получили повреждения. Новая Таволжанка находится в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы и чаще других сел подвергается обстрелам.

Медики оценивают состояние 65 пострадавших в результате российского удара по Полтаве во вторник как тяжелое, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.„Сейчас 65 человек — в тяжелом состоянии, 146 — в среднем, 87 — в легком“, — сказал он. По словам Пронина, ликвидация последствий удара и разбор завалов на территории военного института связи продолжаются. По последним данным, погибли 53 человека.

Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров, арестованный по делу о растрате более 18 миллионов рублей, заявил в суде, что намерен подписать контракт и отправиться на войну в Украине.