Мнение
04.09.2024, 20:20

Павел Прокопенко: „плохая интеграция“ и „неграмотные русские дети“ в зеркале однобокой журналистики

 
Почему репортер Kanal 2 сама не уважает государственный гимн?
Павел Прокопенко
Павел Прокопенко
Павел Прокопенко
ФОТО: Erakogu

В СМИ, а также в соцсетях уже многие успели выразить свое недовольство о недавнем фрагменте программы новостей репортера Керту Юккум и осудить ее уровень „желтой“ журналистики. В результате этого репортажа пострадали не только дети, попавшие в кадр, но и те дети, которые прикладывают множество усилий, чтобы овладеть эстонским языком и быть полноправной частью общества, считает обозреватель СМИ, специалист по связям с общественностью Павел Прокопенко.

Репортаж Керту Юккум и ее коллег был плох во всех отношениях, начиная с выбранной фоновой музыки и выбора детей как интервьюируемых, и заканчивая тем, что вся их съемочная команда проявила полное неуважение к гимну Эстонской Республики, занимаясь самодеятельностью во время исполнения нашего государственного гимна.

Как представитель поколения, родившегося уже в свободной Эстонии, в русскоязычной семье и которому, в отличие от эстонцев, всегда приходилось „немного“ больше доказывать свою лояльность к родине, я увидел в репортаже, как перед 150-тысячной аудиторией был брошен главный хлеб „желтого“ журналиста – ненужные конфликты и конфронтация.

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