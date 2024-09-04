Павел Прокопенко: „плохая интеграция“ и „неграмотные русские дети“ в зеркале однобокой журналистики

В СМИ, а также в соцсетях уже многие успели выразить свое недовольство о недавнем фрагменте программы новостей репортера Керту Юккум и осудить ее уровень „желтой“ журналистики. В результате этого репортажа пострадали не только дети, попавшие в кадр, но и те дети, которые прикладывают множество усилий, чтобы овладеть эстонским языком и быть полноправной частью общества, считает обозреватель СМИ, специалист по связям с общественностью Павел Прокопенко.