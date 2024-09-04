Мнение
04.09.2024, 21:53

МНЕНИЕ | Детская непосредственность как прививка против глупости взрослых

 
Сергей Ковальченко
журналист
Сергей Ковальченко
Сергей Ковальченко
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Журналистка, которая не владеет русским языком, просто не смогла понять насколько клёво, по-детски непосредственно и быстро мальчик Степа реагировал на ее взрослую глупость, считает Сергей Ковальченко.

Сюжет популярного телеканала Kanal 2 о том, как первого сентября идут в школу дети в Таллинне, взорвал информационное пространство Эстонии. Сюжет в общем простой. Репортер приходит в школу и пытается говорить с детьми и педагогами на эстонском языке. В итоге - получилось, что по форме все правильно, а по сути – издевательство, как говорил вождь мирового пролетариата: товарищ Ленин.

В точных науках есть такое понятие: „подогнать под ответ“. Когда неправильное решение задачи подверстывается под заранее известный правильный ответ. Вот тут и случилась та самая, как говорит молодежь „база и классика“. Корреспонденты хотели удостовериться, что никто тут не владеет эстонским языком и добивались поставленной цели единственно известным способом – тупым нахрапом.

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