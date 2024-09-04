МНЕНИЕ | Детская непосредственность как прививка против глупости взрослых

Сюжет популярного телеканала Kanal 2 о том, как первого сентября идут в школу дети в Таллинне, взорвал информационное пространство Эстонии. Сюжет в общем простой. Репортер приходит в школу и пытается говорить с детьми и педагогами на эстонском языке. В итоге - получилось, что по форме все правильно, а по сути – издевательство, как говорил вождь мирового пролетариата: товарищ Ленин.