Перестановки в правительстве Украины: что происходит?

Почему эта кадровая ротация вряд ли приведет к каким-то фундаментальным изменениям в жизни страны, а большинством ее населения, как считает обозреватель Би-би-си, и вовсе останется незамеченной?

В понедельник и вторник в Верховную раду поступили заявления об отставке от вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Кроме того, во вторник председатель Верховной рады Руслан Стефанчук опубликовал у себя в соцсетях заявление и от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Стефанчук добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний.

На пленарном заседании в среду депутаты проголосовали за отставку Ольги Стефанишиной, Александра Камышина, Руслана Стрельца и Дениса Малюськи. При этом Рада не приняла отставки Ирины Верещук и Виталия Коваля — для утверждения их заявлений не хватило нескольких голосов.

Заявление от Дмитрия Кулебы на заседании не ставилось на голосование. Парламент закрыл заседание, так и не рассмотрев его прошение.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому задали вопрос о готовящейся отставке Дмитрия Кулебы и возможном дальнейшем трудоустройстве главы МИД, прямого ответа не дал. „Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях“, — объяснил Зеленский перестановки в правительстве.

„Международная политика, дипломатия не будут исключением. Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, и ответить, будут ли им предложены те или иные посты. На сегодня говорить про это еще рано“, — добавил президент.