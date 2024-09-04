Звезда „Реала“ предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Нападающий сборной Бразилии и мадридского „Реала“ Винисиус предложил отобрать чемпионат мира-2030 у Испании из-за расизма. Об этом он заявил в интервью CNN.
„Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма“, — отметил Винисиус.
“Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей не расисты, — добавил он. — Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить“.
В июне в Испании впервые приговорили трех фанатов к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки в адрес Винисиуса, сообщает РБК.
ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко, по одной игре пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
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