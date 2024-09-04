ВИДЕО | Чешская полиция обнаружила в прицепе с литовскими номерами 30 мигрантов. Одна женщина скончалась

„Все эти люди были задержаны“, – сообщила полиция.

„У нас нет информации о том, что кто-то мог пытаться бежать“.

На видео видно, что прицеп, в котором нашли мигрантов – с литовскими номерами.

Полиция указала, что получила данные об умирающем человеке. На место выехала скорая, врачи пытались спасти жизнь 30-летней женщине, она была без сознания.

„Через некоторое время врачи констатировали смерть женщины“, – сообщила служба помощи. Врачи указали, что состояние других мигрантов также было очень тяжелым, однако госпитализировать их не пришлось.

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