Правда ли, что после задержания Павла Дурова ОАЭ заморозили покупку 80 истребителей у Франции?

„Проверено“ не нашло в авторитетных зарубежных источниках сведений о заморозке этой сделки в августе 2024 года. Дело Дурова, впрочем, официальный Абу-Даби не оставил без реакции. В МИД страны заявили , что внимательно следят за процессом, и обратились к правительству Франции с просьбой обеспечить предпринимателю как подданному ОАЭ все необходимые консульские услуги. Других заявлений на эту тему официальные представители Эмиратов не делали.

О сделке между ОАЭ и Францией на покупку 80 многоцелевых истребителей Rafаle общей стоимостью €17 млрд стало известно в конце 2021 года. Через несколько месяцев Эмираты внесли аванс, а поставки, согласно открытым источникам , должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2031-м.

Дуров был задержан в субботу 24 августа в парижском аэропорту „Ле Бурже“, куда прилетел на частном самолёте из Азербайджана. По истечении четырёх суток, которые основатель Telegram провёл под арестом в Париже, суд выдвинул против него обвинения по шести пунктам, но отпустил под залог и запретил покидать территорию Франции. Местные СМИ отмечали , что в рамках дела власти рассматривают предпринимателя как гражданина Франции; у него также есть паспорта России, ОАЭ и карибского государства Сент-Киттс и Невис.

Как сообщалось, Объединённые Арабские Эмираты в конце августа 2024 года приостановили соглашение о покупке у Франции 80 многоцелевых истребителей Rafale. Заморозка сделки, стоимость которой, по разным оценкам, составляет от $17 до 20 млрд , якобы стала ответом на задержание основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова, имеющего, помимо прочих, паспорта обеих стран. Также в вирусных публикациях говорилось о возникших во Франции опасениях, что ближневосточный партнёр из-за дела против предпринимателя может полностью прекратить военно-техническое сотрудничество с Парижем.Эту новость распространили русскоязычные СМИ из России , Грузии , Армении , Азербайджана , Казахстана , Беларуси и других стран. Ею также широко делились Telegram-каналы, в том числе „ Топор Live “ (762 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Невзоров “ (545 000), „ Инсайдер UA “ (473 000), „ Ньюсач/Двач “ (199 000) и „ Сокол “ (183 000).

В глобальном масштабе крупными распространителями новости о том, что из-за задержания Дурова сделка между ОАЭ и Францией была заморожена, стали два аккаунта в соцсети X. Вечером по московскому времени 27 августа её опубликовал @stairwayto3dom (7,7 млн просмотров), а ночью — @KimDotcom (2,8 млн). Оба лишь упомянули о приостановке соглашения, но не указали подробности и источник информации.

Ещё один пользователь, @ivan_8848, опубликовал твит (374 000 просмотров), в котором новость о замороженной сделке сопровождалась сюжетом телеканала Al Jazeera.

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Этого видео продолжительностью 1:41 мин. нет ни на официальном сайте телеканала, ни на его аккаунтах в социальных сетях. В то же время обращают на себя внимание несколько деталей:

траты ОАЭ на покупку французских истребителей оценены в $10 млрд, тогда как авторитетные СМИ, в том числе и сама Al Jazeera в 2021 году, заявляли о почти вдвое большей сумме;

разошедшееся по сетям видео полностью „немое“ — оно сопровождается только наложенной музыкой, а вся информация приводится в виде субтитров. При этом ролики Al Jazeera, как правило, содержат естественный шум и голоса людей;

в сюжете приводятся слова политического аналитика Марвана Бишара на тему сделки между ОАЭ и Францией. На самом деле эти кадры взяты из другого интервью эксперта каналу Al Jazeera, которое вышло в эфир 22 августа и было посвящено предвыборной гонке в США.

шрифт в субтитрах из вирусного ролика хоть и похож на используемый в подлинных видео, но всё же немного отличается. Сильнее всего это заметно по буквам a, t и g.

Все три пользователя X, упомянутые выше, ранее были пойманы на публикации ложной информации. Так, анонимный блогер @stairwayto3dom размещал на своей странице фейки о действиях хуситов в Красном море, а бывшего владельца файлообменников Megaupload и Mega Кита Доткома, которому принадлежит аккаунт @KimDotcom, ловили на публикации недостоверной информации о войне в Украине и поддержке нарративов Кремля. Пользователь @ivan_8848, распространивший фейковое видео Al Jazeera, фигурировал в одном из разборов „Проверено“ как первоисточник дезинформации, связанной с войной Израиля против ХАМАС.

Хотя эти англоязычные блогеры поспособствовали широкому распространению фейка об ОАЭ и Франции в СМИ на разных языках, они не были его первоисточниками. По данным TGStat, текстовое сообщение о заморозке сделки впервые появилось в Telegram 27 августа в 19:34 по московскому времени на канале „Военный обозреватель“ (76 000 просмотров). Этот канал неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как источник дезинформации. Поддельное видео от Al Jazeera впервые выложили через 44 минуты в канале „Кот Костян“ (98 000). Он также не раз распространял фейковые ролики под видом реальных сюжетов, подготовленных авторитетными зарубежными телеканалами. Уже после этого новость начала распространяться в Telegram и на провоенных иноязычных каналах, после чего перетекла в другие соцсети.

Итог: Фейк