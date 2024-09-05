Владислав Иноземцев: Запад более уязвим перед большой войной, чем 85 лет назад

1 сентября исполнилось 85 лет со дня на­чала Второй мировой войны. В последнее время многие эксперты и политики говорят о высокой вероятности нового военного столкновения, в котором Россия может сыграть роль основного оппонента западного мира. Разрабаты­ваются планы обороны европейских стран, формулируются стратегии раз­вития военной промышленности, обсуждаются концепции противостояния информационным и кибератакам противника. Все эти обсуждения ведутся с изрядной долей оптимизма, основанного в том числе и на том, что прежде западный мир убедительно выигрывал войны – как „холод­ные“, так и обыч­ные, а самые опасные его противники (которыми порой становились и стра­ны, культурно и исторически ему близкие, но попавшие под влияние безум­ных идеологем) если и не оставались на свалке истории, то попадали, скажем так, в большой исторический recycling. Между тем, мне кажется, что если но­вое противостояние случится, события могут пойти по менее благоприятному сценарию – причём не столько из-за большей мощи противников западного мира, сколько вследствие существенного изменения его самогó.